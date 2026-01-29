Ισχυροί άνεμοι «δένουν» τα πλοία: Ακυρώσεις δρομολογίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Ισχυροί άνεμοι «δένουν» τα πλοία: Ακυρώσεις δρομολογίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
29 Ιαν. 2026 9:03
Λόγω των ενισχυμένων ανέμων που πνέουν ιδιαίτερα στο Αιγαίο, προκύπτουν αλλαγές και ακυρώσεις σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα κεντρικά λιμάνια της Αττικής.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά με τα συμβατικά πλοία, ενώ τα ταχύπλοα (δελφίνια) έχουν ακυρωθεί λόγω των συνθηκών. Τα πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, το πρωινό δρομολόγιο προς τις Κυκλάδες εκτελείται κανονικά. Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο προς Μαρμάρι (Εύβοια).

Από το λιμάνι του Λαυρίου, δεν εκτελείται –σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα– το δρομολόγιο προς Τζιά (Κέα).

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδια καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τις ναυτιλιακές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία για τις τελευταίες ενημερώσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

