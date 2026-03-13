Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη Χιλή – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Η δόνηση έγινε έντονα αισθητή, όμως οι αρχές δεν ενεργοποίησαν συναγερμό για θαλάσσιο κίνδυνο.

13 Μαρ. 2026 17:49
Pelop News

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Χιλή, με το μέγεθός της να εκτιμάται στα 6,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με τις νεότερες καταγραφές. Το επίκεντρο εντοπίζεται ανοιχτά της κεντρικής χιλιανής ακτής, κοντά στην περιοχή της Βαλενάρ, ενώ ο σεισμός καταγράφηκε στις 13:39 UTC, δηλαδή στις 15:39 ώρα Ελλάδας.

Αρχικές εκτιμήσεις εμφάνισαν τη δόνηση ελαφρώς υψηλότερη, ωστόσο τα στοιχεία αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, όπως συμβαίνει συχνά στα πρώτα λεπτά μετά από έναν ισχυρό σεισμό. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Παρά το ισχυρό μέγεθος της δόνησης, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το επίκεντρο βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Βαλενάρ, στην περιοχή Ατακάμα, και όχι βόρεια του Σαντιάγο.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς από αξιόπιστες διεθνείς πηγές. Οι αρχές και τα σεισμολογικά κέντρα παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.

εφημερίδα 13.3.26
