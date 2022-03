Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία -Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ιαπωνία στις 23:36 τοπική (16:36 ώρα Ελλάδας), ο οποίος υπολογίζεται 7,4 Ρίχτερ.

Μάλιστα, λόγω της σεισμικής δόνησης εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους της τάξης των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Twitter, η συγκεκριμένη περιοχή είναι κοντά στην Φουκουσίμα (με το πυρηνικό εργοστάσιο). Επίσης, λόγω του σεισμού, έχει κοπεί το ρεύμα σε περιοχές του Τόκιο.

🌊7.3 magnitude earthquake & tsunami warning off the coast of Japan near Fukushima (you know what significance)… damn 2022 needs to slow down.

Υπάρχουν μαρτυρίες για δυνατούς μετασεισμούς. Ήδη εικόνες από τα πολλά ρίχτερ που χτύπησαν την Ιαπωνία, κάνουν το γύρο του κόσμου.

Okay. So first time to experience earthquake in Japan and I'm on the 10th floor. Was really scared. Hope everybody is safe. #earthquakejapan #earthquaketoday #japan #japanearthquake

