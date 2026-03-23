Ισοπαλία και εκτός ανόδου ο Αρης Πατρών
Ο πολύ καλός Κεραυνός φρέναρε τους κόκκινους που παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων
Εκτός διεκδίκησης ανόδου τίθεται ο Αρης Πατρών μετά το 0-0 με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου στο γήπεδο «Α. Κάνιστρας», σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας.
Οι «κόκκινοι» έμειναν 10 ολοκληρους βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ατρόμητο Πατρών, μια διαφορά που καλύπτεται μόνο με θαύμα στις επόμενες οκτώ αγωνιστικές.
Ο Κεραυνός διεκδίκησε στα ίσια το παιχνίδι, ενώ ο Αρης παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων σε ένα τόσο κρίσιμο ματς.
|Ατρόμητος
|6
|20-4
|40
|Αχαϊκή
|6
|10-5
|33
|Αρης
|6
|8-7
|30
|Πάτραι
|6
|10-4
|28
|Εθνικός
|6
|8-16
|27
|Κεραυνός
|6
|7-6
|24
|Πανμοβριακός
|6
|6-13
|21
|Πήγασος
|6
|2-16
|14
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News