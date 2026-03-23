Ισοπαλία και εκτός ανόδου ο Αρης Πατρών

Ο πολύ καλός Κεραυνός φρέναρε τους κόκκινους που παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων

 

Ισοπαλία και εκτός ανόδου ο Αρης Πατρών
23 Μαρ. 2026 21:09
Pelop News

Εκτός διεκδίκησης ανόδου τίθεται ο Αρης Πατρών μετά το 0-0 με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου στο γήπεδο «Α. Κάνιστρας», σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας.
Οι «κόκκινοι» έμειναν 10 ολοκληρους βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ατρόμητο Πατρών, μια διαφορά που καλύπτεται μόνο με θαύμα στις επόμενες οκτώ αγωνιστικές.
Ο Κεραυνός διεκδίκησε στα ίσια το παιχνίδι, ενώ ο Αρης παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων σε ένα τόσο κρίσιμο ματς.

Ατρόμητος 6 20-4 40
Αχαϊκή 6 10-5 33
Αρης 6 8-7 30
Πάτραι 6 10-4 28
Εθνικός 6 8-16 27
Κεραυνός 6 7-6 24
Πανμοβριακός 6 6-13 21
Πήγασος 6 2-16 14

 

