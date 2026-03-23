Ισοπαλία και εκτός ανόδου ο Αρης Πατρών

Εκτός διεκδίκησης ανόδου τίθεται ο Αρης Πατρών μετά το 0-0 με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου στο γήπεδο «Α. Κάνιστρας», σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική των play offs της Α’ Κατηγορίας.

Οι «κόκκινοι» έμειναν 10 ολοκληρους βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ατρόμητο Πατρών, μια διαφορά που καλύπτεται μόνο με θαύμα στις επόμενες οκτώ αγωνιστικές.

Ο Κεραυνός διεκδίκησε στα ίσια το παιχνίδι, ενώ ο Αρης παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων σε ένα τόσο κρίσιμο ματς.

Ατρόμητος 6 20-4 40 Αχαϊκή 6 10-5 33 Αρης 6 8-7 30 Πάτραι 6 10-4 28 Εθνικός 6 8-16 27 Κεραυνός 6 7-6 24 Πανμοβριακός 6 6-13 21 Πήγασος 6 2-16 14

