Ισοπαλία στο Αίγιο, με 10 η Παναχαϊκή από το 40′

Ισόπαλοι 0-0 στο ημίχρονο του αγώνα είναι Παναιγιάλειος και Παναχαϊκή στο Αίγιο.

Η Παναχαϊκή αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 40′ λόγω αποβολής του Αγουρίδη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι «κοκκινόμαυροι» κρατούν εύκολα το «μηδέν» στην εστία τους με τον Παναιγιάλειο να έχει την υπεροχή, αλλά επί της ουσίας να έχει μόνο μία φάση από εκτέλεση φάουλ του Μπουρλάκη η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Τσιρίνη.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλιέσι, Βασιλαντονώπουλος, Κοκιός, Κολοκοτρώνης, Ντούκας, Φωκαΐδης, Σταυρόπουλος, Λιάτος, Σιάκας, Μπουρλάκης.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Σταθόπουλος, Κατσαΐτης, Πετράτος, Βερβίτας, Συρμής, Ντούνης, Αγουρίδης, Καμπεράι, Τσεκούρας, Γερολυμάτος.

Στο Φ. Αραβαντινός, Θύελλα και Λουτράκι είναι στο 0-0.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



