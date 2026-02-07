Ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ένωση Γλαύκου Έσπερου
Οι μελανόλευκοι αγωνίζονται χωρίς τον τραυματία Κιέρ
Ντέρμπι είναι το πρώτο ημίχρονο του τοπικού ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της National League 1 ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ένωση Γλαύκου Έσπερου με τις δυο ομάδες να είναι ισόπαλες 35-35.
Στο αγωνιστικό μέρος, πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Απόλλωνα η οποία είχε πολύ καλή άμυνα και σε συνδυασμό με τα εύστοχα κατάφερε να προηγηθεί με 8-0 της Ένωση Γλαύκου Έσπερου η οποία ήταν άστοχη στα πρώτα λεπτά και σημείωσε τους 2 πρώτους πόντους με βολές στα 4.38 πριν από το τέλος του δεκάλεπτου.
Μετά από αυτό το σημείο η ομάδα του Ρουμελιώτη αντέδρασε, πρώτον έτρεξε πιο γρηγορά και δεύτερον κατάφερε να κλείσει τα ατού του Απόλλωνα με αποτέλεσμα να τρέξει ένα επί μέρους σκορ 8-2 και να μειώσει 10-8 στο 8΄. Από εκεί και πέρα, έγινε ντέρμπι ο αγώνας με τις δυο ομάδες να δυσκολεύονται να σκοράρουν και έτσι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 15-14 στο τέλος του δεκάλεπτου.
Στο δεύτερο 10λεπτο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα, οι γηπεδούχοι είχαν δυο άστοχα σουτ και αυτό εκμεταλλεύτηκε η Ένωση Γλαύκου Έσπερου η οποία προηγήθηκε με 19-15 και 27-22 στο 15΄.
Με καλάθι του Κώττα, οι μελανόλευκοι μείωσαν σε 27-28, αλλά μέχρι εκεί, η Ένωση Γλαύκου Έσπερου με ψυχραιμία και ευστοχία κατάφερε να πάριε ξανά προβάδισμα με 33-29.
Οι παίκτες του Απόλλωνα μείωσαν σε 32-33 και σ2 34-35 με τον Κώττα να κερδίζει φάουλ στην τελευταία φάση, όμως είχε 1 στις 2 βολές και έτσι διαμορφώθηκε το 35-35 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.
Τα 10λεπτα: 15-14, 35-35.
