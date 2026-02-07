Ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ένωση Γλαύκου Έσπερου

Ντέρμπι είναι το πρώτο ημίχρονο του τοπικού ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της National League 1 ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ένωση Γλαύκου Έσπερου με τις δυο ομάδες να είναι ισόπαλες 35-35.

Στο αγωνιστικό μέρος, πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Απόλλωνα η οποία είχε πολύ καλή άμυνα και σε συνδυασμό με τα εύστοχα κατάφερε να προηγηθεί με 8-0 της Ένωση Γλαύκου Έσπερου η οποία ήταν άστοχη στα πρώτα λεπτά και σημείωσε τους 2 πρώτους πόντους με βολές στα 4.38 πριν από το τέλος του δεκάλεπτου.

Μετά από αυτό το σημείο η ομάδα του Ρουμελιώτη αντέδρασε, πρώτον έτρεξε πιο γρηγορά και δεύτερον κατάφερε να κλείσει τα ατού του Απόλλωνα με αποτέλεσμα να τρέξει ένα επί μέρους σκορ 8-2 και να μειώσει 10-8 στο 8΄. Από εκεί και πέρα, έγινε ντέρμπι ο αγώνας με τις δυο ομάδες να δυσκολεύονται να σκοράρουν και έτσι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 15-14 στο τέλος του δεκάλεπτου.

Στο δεύτερο 10λεπτο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα, οι γηπεδούχοι είχαν δυο άστοχα σουτ και αυτό εκμεταλλεύτηκε η Ένωση Γλαύκου Έσπερου η οποία προηγήθηκε με 19-15 και 27-22 στο 15΄.

Με καλάθι του Κώττα, οι μελανόλευκοι μείωσαν σε 27-28, αλλά μέχρι εκεί, η Ένωση Γλαύκου Έσπερου με ψυχραιμία και ευστοχία κατάφερε να πάριε ξανά προβάδισμα με 33-29.

Οι παίκτες του Απόλλωνα μείωσαν σε 32-33 και σ2 34-35 με τον Κώττα να κερδίζει φάουλ στην τελευταία φάση, όμως είχε 1 στις 2 βολές και έτσι διαμορφώθηκε το 35-35 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Τα 10λεπτα: 15-14, 35-35.

