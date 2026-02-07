Ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ένωση Γλαύκου Έσπερου

Οι μελανόλευκοι αγωνίζονται χωρίς τον τραυματία Κιέρ

Ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ένωση Γλαύκου Έσπερου
07 Φεβ. 2026 18:06
Pelop News

Ντέρμπι είναι το πρώτο ημίχρονο του τοπικού ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της National League 1 ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ένωση Γλαύκου Έσπερου με τις δυο ομάδες να είναι ισόπαλες 35-35.

Στο αγωνιστικό μέρος, πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Απόλλωνα η οποία είχε πολύ καλή άμυνα και σε συνδυασμό με τα εύστοχα κατάφερε να προηγηθεί με 8-0 της Ένωση Γλαύκου Έσπερου η οποία ήταν άστοχη στα πρώτα λεπτά και σημείωσε τους 2 πρώτους πόντους με βολές στα 4.38 πριν από το τέλος του δεκάλεπτου.

Μετά από αυτό το σημείο η ομάδα του Ρουμελιώτη αντέδρασε, πρώτον έτρεξε πιο γρηγορά και δεύτερον κατάφερε να κλείσει τα ατού του Απόλλωνα με αποτέλεσμα να τρέξει ένα επί μέρους σκορ 8-2 και να μειώσει 10-8 στο 8΄. Από εκεί και πέρα, έγινε ντέρμπι ο αγώνας με τις δυο ομάδες να δυσκολεύονται να σκοράρουν και έτσι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 15-14 στο τέλος του δεκάλεπτου.

Στο δεύτερο 10λεπτο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα, οι γηπεδούχοι είχαν δυο άστοχα σουτ και αυτό εκμεταλλεύτηκε η Ένωση Γλαύκου Έσπερου η οποία προηγήθηκε με 19-15 και 27-22 στο 15΄.

Με καλάθι του Κώττα, οι μελανόλευκοι μείωσαν σε 27-28, αλλά μέχρι εκεί, η Ένωση Γλαύκου Έσπερου με ψυχραιμία και ευστοχία κατάφερε να πάριε ξανά προβάδισμα με 33-29.

Οι παίκτες του Απόλλωνα μείωσαν σε 32-33 και σ2 34-35 με τον Κώττα να κερδίζει φάουλ στην τελευταία φάση, όμως είχε 1 στις 2 βολές και έτσι διαμορφώθηκε το 35-35 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Τα 10λεπτα: 15-14, 35-35.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:12 Αρχαία Ολυμπία: Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία «ξηλώνουν» σπίτια – Κατέρρευσε μάντρα, φόβοι για νέα φαινόμενα
18:06 Ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ένωση Γλαύκου Έσπερου
18:00 Αύξηση 117% του διαδικτυακού εκφοβισμού: Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα παιδιά του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για το 2025
17:48 Ιταλία: Έρευνα για πιθανή δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές γραμμές – Εκρηκτικός μηχανισμός και κομμένα καλώδια
17:36 Καρυστιανού για το ναυάγιο στη Χίο: Διευκρινίσεις για τις «παράνομες εισβολές» και αιχμές για διαστρέβλωση δηλώσεων
17:24 Καταδίωξη στο κέντρο Θεσσαλονίκης: Σύλληψη 31χρονου για επικίνδυνη οδήγηση – Χειροπέδες και σε μεθυσμένο οδηγό
17:12 Κασσελάκης: «Δεν με τελείωσαν, δεν μας τελείωσαν» – Προτείνει να μετονομαστεί το κόμμα του σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
17:00 Συνάντηση Χρ. Σταϊκούρα με το ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Το τρένο θα απογειώσει Πάτρα και Λιμάνι»
16:59 «Απόδραση» για Παναιγιάλειο, άργησε να το πιστέψει η Παναχαϊκή
16:48 Ακαδημία για σπάνιους ασθενείς στην Ελλάδα: Εκπαίδευση για συμμετοχή σε εγκρίσεις φαρμάκων σε Ευρώπη και διεθνώς
16:36 Ανδρουλάκης στο TikTok για τη στέγαση: Προτάσεις ΠΑΣΟΚ για ενοίκια, Airbnb και golden visa
16:24 ΑΠΘ: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες μετά τα επεισόδια – Τραυματίας αστυνομικός και ζημιές
16:12 Το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας κράτησε και φέτος ζωντανή τη θεατρική πλευρά του Καρναβαλιού
16:02 Καιρός αύριο Κυριακή 8/2: Βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
16:00 Οι 12 αποτελεσματικοί τρόποι να αποφορτιστείτε από το στρες
15:55 Πολιτικός σεισμός στη Βρετανία: Έρευνα για σχέσεις πρώην υπουργού με τον Έπσταϊν και πιθανές διαρροές κυβερνητικών πληροφοριών
15:52 ΗΠΑ κατηγορούν ανοιχτά την Κίνα για μυστικές πυρηνικές δοκιμές – Νέα ένταση στο μέτωπο των εξοπλισμών
15:50 Μέσι: Το σπάνιο κειμήλιο του 1993 αναμένεται να πιάσει τιμή-ρεκόρ, δημοπρατείται η πρώτη φανέλα του από τα 5 του χρόνια
15:41 Αυτή είναι η ρίζα-υπερτροφή που (μας) προστατεύει από οστεοπόρωση και διαβήτη
15:37 Υπουργείο Παιδείας προς ΑΠΘ: Διορία 48 ωρών για εξηγήσεις μετά τα επεισόδια – «Οι ευθύνες θα αποδοθούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ