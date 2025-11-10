Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε την τυφλή μητέρα του – «Με είχε κουράσει, δεν άντεχα άλλο»

Σε ισόβια και επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ο 62χρονος που δολοφόνησε την κατάκοιτη, τυφλή μητέρα του στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης, την οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, κακοποιούσε σεξουαλικά όσο ζούσε. Το Δικαστήριο απέρριψε κάθε ελαφρυντικό.

10 Νοέ. 2025 12:23
Pelop News

Η υπόθεση που είχε προκαλέσει αποτροπιασμό το καλοκαίρι του 2022 επανήλθε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, με το Δικαστήριο να επιβεβαιώνει την πρωτόδικη απόφαση και να επιβάλλει εκ νέου ισόβια κάθειρξη στον 62χρονο δράστη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Το φρικτό έγκλημα αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, όταν οι αρχές εντόπισαν το σώμα της 84χρονης γυναίκας θαμμένο κοντά στο σπίτι της στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η γυναίκα είχε χτυπηθεί με γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι, πατηθεί στο στήθος και στη συνέχεια στραγγαλιστεί.

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέγραψε επίσης σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης, τα οποία χρονολογούνταν λίγο πριν τη δολοφονία.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 62χρονος, ένα 24ωρο μετά το έγκλημα, έσπευσε να θάψει τη μητέρα του μόνος του, χωρίς τη μεσολάβηση γραφείου τελετών, αναζητώντας ιερέα από το γειτονικό χωριό για να τελέσει τη «νεκρώσιμη διαδικασία». Παράλληλα, απείλησε τον αδελφό του ότι θα έχει την ίδια τύχη αν τον καταγγείλει.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος –με ιστορικό ψυχικής ασθένειας και αλκοολισμού– παραδέχθηκε την ανθρωποκτονία, αρνούμενος όμως τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης. «Ήμουν μεθυσμένος, είχα πιει πολύ. Δεν καταλάβαινα τι έκανα. Την αγαπούσα τη μάνα μου, δεν την βίασα», είπε, ζητώντας μειωμένο καταλογισμό λόγω μέθης, ισχυρισμός που ομόφωνα απορρίφθηκε από το Δικαστήριο.

Ο ίδιος υποστήριξε πως «είχε κουραστεί να τη φροντίζει», ενώ κατά τη σύλληψή του είχε πει στους αστυνομικούς:
«Με είχε κουράσει να την φροντίζω, δεν άντεχα άλλο».

Το Δικαστήριο διατήρησε την πρωτόδικη ποινή, καταδικάζοντάς τον σε ισόβια δεσμά και 15 επιπλέον έτη κάθειρξη, για ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας των τελευταίων ετών.
