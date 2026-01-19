Ισπανία: Εναέρια πλάνα σοκ με drone από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία

Εναέρια πλάνα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία, την ώρα που οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

19 Ιαν. 2026 12:29
Pelop News

Εναέρια πλάνα από το σημείο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία δίνουν νέα εικόνα της κατάστασης, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Η Πολιτική Προστασία Ισπανίας επιθεωρεί την περιοχή με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταγραφή και η ανάσυρση θυμάτων.

Τα πλάνα, τα οποία καταγράφηκαν από αξιωματικούς των ισπανικών αρχών, δείχνουν την τρέχουσα εικόνα στο σημείο του δυστυχήματος στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν μετά από εκτροχιασμό.

Σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία: «Πολύ παράξενο» το δυστύχημα λέει ο υπουργός Μεταφορών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το ισπανικό κρατικό δίκτυο RTVE, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με στόχο την ανάσυρση όλων των θυμάτων από τα εκτροχιασμένα βαγόνια. Όπως αναφέρεται, οι επιβάτες από το ένα τρένο έχουν πλήρως εκκενωθεί, ενώ συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 500 άτομα.

Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα θύματα κάτω από τα συντρίμμια εξέφρασε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δηλώνοντας στην εφημερίδα El Pais ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo από την Κόρδοβα. Ο συρμός, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα–Μαδρίτη και μετέφερε περίπου 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκε σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής και πέρασε στην αντίθετη τροχιά.

Εκεί συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο της κρατικής Renfe, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη–Ουέλβα και μετέφερε, σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις, από 100 έως 200 επιβάτες. Και οι δύο συρμοί ήταν τύπου Freccia 1000, τρένα υψηλής ταχύτητας τελευταίας τεχνολογίας.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία από τις πλέον σύγχρονες και ασφαλείς σιδηροδρομικές γραμμές της Ισπανίας, η σύγκρουση είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων Ισπανίας, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η διαδικασία θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Παράλληλα, η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί επ’ αόριστον.

