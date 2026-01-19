Σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία: «Πολύ παράξενο» το δυστύχημα λέει ο υπουργός Μεταφορών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

39 νεκροί και 152 τραυματίες από σύγκρουση τρένων Iryo & Renfe κοντά στην Κόρδοβα. Τα βαγόνια εκτοξεύτηκαν από τις ράγες. Συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί.

Σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία: «Πολύ παράξενο» το δυστύχημα λέει ο υπουργός Μεταφορών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
19 Ιαν. 2026 10:39
Pelop News

Τραγικός απολογισμός με 39 νεκρούς και 152 τραυματίες (πολλοί σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση) από τη σφοδρή σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην επαρχία Κόρδοβα της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία.

Διαβάστε επίσης: Ισπανία: Πάνω από 30 οι νεκροί σε σύγκρουση τρένων ΒΙΝΤΕΟ

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 περίπου στις 19:45 τοπική ώρα (20:45 ώρα Ελλάδας), κοντά στην περιοχή Αδαμούθ, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε μετωπικά σε συρμό της κρατικής εταιρείας Renfe, που κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χλμ/ώρα.

Σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία: «Πολύ παράξενο» το δυστύχημα λέει ο υπουργός Μεταφορών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε χαρακτήρισε το συμβάν «πολύ παράξενο» και δήλωσε ότι «όλοι οι ειδικοί εκπλήσσονται» από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς συνέβη σε ευθεία γραμμή που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί και με σχετικά καινούργιο τρένο. «Πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο σε τέτοιες συνθήκες;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe «εκτοξεύτηκαν» από τις ράγες. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι περισσότεροι νεκροί και σοβαρά τραυματίες βρίσκονταν σε αυτά τα δύο βαγόνια (37 επιβάτες στο πρώτο και 16 στο δεύτερο). Συνολικά επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι στα δύο τρένα, κυρίως Ισπανοί.

Σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία: «Πολύ παράξενο» το δυστύχημα λέει ο υπουργός Μεταφορών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα συντρίμμια, ενώ ορισμένοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρδοβα, Πάκο Καρμόνα, δήλωσε ότι οι επιβάτες του τρένου Iryo απομακρύνθηκαν σχετικά γρήγορα, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού στα βαγόνια της Renfe παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των στενών χώρων και των συντριμμιών.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε τη νύχτα «νύχτα βαθύ πόνου» για τη χώρα και ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του για να παρακολουθήσει από κοντά τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια εξέφρασαν «μεγάλη ανησυχία» για τις εξελίξεις.

Η ιδιωτική εταιρεία Iryo (με κύριο μέτοχο την ιταλική κρατική Ferrovie dello Stato) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Η Renfe από την πλευρά της τόνισε ότι ο εκτροχιασμός οφείλεται στην πρόσκρουση του τρένου Iryo και ότι οι υπηρεσίες της συνεχίζουν τις προσπάθειες υποστήριξης επιβατών και οικογενειών.

Λόγω του δυστυχήματος, η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και νότιας Ισπανίας (Κόρδοβα, Σεβίλλη, Μάλαγα, Ουέλβα) διακόπηκε τουλάχιστον για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων Adif.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ισπανία: Εναέρια πλάνα σοκ με drone από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία
12:23 Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» σε Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας και Βυζαντινό Δρόμο
12:20 Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση
12:13 Ιαπωνία: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη διάλυση της Βουλής
12:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια στην Κ. Πολυχρονοπούλου για τον θάνατο του πατέρας της
12:06 Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027 – Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τις μεταβολές του 2026
12:00 Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»
11:57 Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι
11:54 Εξιτήριο εντός της ημέρας για τους 8 ορειβάτες μετά την περιπέτεια στον Ταΰγετο
11:46 Θλίψη στον τεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης
11:44 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν «τρένο» από την Σπάρτη και μένουν αήττητες!
11:43 Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε δυναμικό «παρών» στο Αίγιο για τον 14ο Ημιμαραθώνιο
11:43 Αίγυπτος: Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο – Εμπλέκονται επιχειρηματίας και διευθυντής
11:37 Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός
11:34 ΙΧ έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
11:28 ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αντικρουόμενα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
11:26 Ρεζά Παχλαβί: Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί της χώρας
11:25 Πλεύρης: «Fake news» τα σενάρια για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών
11:22 Εσωτερικές αιχμές και δημόσια επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών από την Εμπορική Ανανέωση
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση στο άνοιγμα της εβδομάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ