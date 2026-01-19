Σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία: «Πολύ παράξενο» το δυστύχημα λέει ο υπουργός Μεταφορών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Τραγικός απολογισμός με 39 νεκρούς και 152 τραυματίες (πολλοί σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση) από τη σφοδρή σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην επαρχία Κόρδοβα της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 περίπου στις 19:45 τοπική ώρα (20:45 ώρα Ελλάδας), κοντά στην περιοχή Αδαμούθ, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε μετωπικά σε συρμό της κρατικής εταιρείας Renfe, που κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χλμ/ώρα.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε χαρακτήρισε το συμβάν «πολύ παράξενο» και δήλωσε ότι «όλοι οι ειδικοί εκπλήσσονται» από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς συνέβη σε ευθεία γραμμή που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί και με σχετικά καινούργιο τρένο. «Πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο σε τέτοιες συνθήκες;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe «εκτοξεύτηκαν» από τις ράγες. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι περισσότεροι νεκροί και σοβαρά τραυματίες βρίσκονταν σε αυτά τα δύο βαγόνια (37 επιβάτες στο πρώτο και 16 στο δεύτερο). Συνολικά επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι στα δύο τρένα, κυρίως Ισπανοί.

Βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα συντρίμμια, ενώ ορισμένοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρδοβα, Πάκο Καρμόνα, δήλωσε ότι οι επιβάτες του τρένου Iryo απομακρύνθηκαν σχετικά γρήγορα, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού στα βαγόνια της Renfe παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των στενών χώρων και των συντριμμιών.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε τη νύχτα «νύχτα βαθύ πόνου» για τη χώρα και ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του για να παρακολουθήσει από κοντά τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια εξέφρασαν «μεγάλη ανησυχία» για τις εξελίξεις.

Η ιδιωτική εταιρεία Iryo (με κύριο μέτοχο την ιταλική κρατική Ferrovie dello Stato) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Η Renfe από την πλευρά της τόνισε ότι ο εκτροχιασμός οφείλεται στην πρόσκρουση του τρένου Iryo και ότι οι υπηρεσίες της συνεχίζουν τις προσπάθειες υποστήριξης επιβατών και οικογενειών.

Λόγω του δυστυχήματος, η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και νότιας Ισπανίας (Κόρδοβα, Σεβίλλη, Μάλαγα, Ουέλβα) διακόπηκε τουλάχιστον για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων Adif.

