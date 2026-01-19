Ισπανία: Πάνω από 20 νεκροί σε σύγκρουση τρένων ΒΙΝΤΕΟ

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα, στην Ισπανία.

Ισπανία: Πάνω από 20 νεκροί σε σύγκρουση τρένων ΒΙΝΤΕΟ
19 Ιαν. 2026 7:25
Pelop News

Tουλάχιστον 24 νεκροί από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα από 30 άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε.

 

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα, όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε και πέρασε σε άλλη γραμμή, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

Το εκτροχιασμένο τρένο συγκρούστηκε με ένα τρένο της εταιρείας Renfe, που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δύο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια που «τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο κ. Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι «να διασωθούν θύματα».

Η ισπανική El Mundo κάνει λόγο για τουλάχιστον 24 νεκρούς. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 21 νεκρούς. Οι Αρχές της Ανδαλουσίας αναφέρθηκαν νωρίτερα σε τουλάχιστον 73 τραυματίες, έξι από τους οποίους βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, κάνοντας λόγο για «νύχτα (που αναγγέλλεται) πολύ δύσκολη».

«Το μέταλλο (των βαγονιών) έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό», εξήγησε ο Φρανθίσκο Κάρμονα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, στη δημόσια τηλεόραση TVE. «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς». «Χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να μπορέσουμε να φθάσουμε σε επιζήσαντες», πρόσθεσε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα». «Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

«Ταινία φρίκης»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:58 Κίνα: Σε ιστορικό χαμηλό ο δείκτης γεννητικότητας
8:49 Πάτρα – Μαρτυρία για Λόρα: Ρωτούσε για περίπτωση εγκυμοσύνης, ο αυτοτραυματισμός και η αλλαγή σχολείου
8:44 Καραχάλιος: Ετοιμάζει καταγγελία κατά Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο για τη δήλωση «χρειάζεται ψυχίατρο»
8:38 Πληρωμές από σήμερα 19 έως 23/1 από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ
8:34 Blackout στο FIR Αθηνών: Τι δείχνει το πόρισμα, φόβοι για νέο συμβάν το καλοκαίρι
8:31 Συνεδρίαση Eurogroup σήμερα υπό τον Πιερρακάκη, η ατζέντα των θεμάτων
8:22 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Σήμερα η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ξεκίνησε το λαϊκό προσκήνυμα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
8:18 Μενίδι: Πύρινη κόλαση, κάηκαν τρια εργοστάσια ΦΩΤΟ
8:13 Δείτε που είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα – Καθυστερημένη έναρξη μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας
8:05 ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις για 2 εκατ. πολίτες το 2026 – Τι να ελέγξουν οι φορολογούμενοι
7:50 Καιρός: Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια σήμερα, πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:40 Σήμερα στο Μαξίμου οι αγρότες, οι «κόκκινες γραμμές» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
7:27 Ειρήνη επί πληρωμή
7:25 Ισπανία: Πάνω από 20 νεκροί σε σύγκρουση τρένων ΒΙΝΤΕΟ
7:13 Εορτολόγιο – Σπάνια και ξεχωριστά: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
22:58 Μελέτη Compare the Market: Η Ελλάδα στις λιγότερο ακατάστατες χώρες του κόσμου
22:39 Τέξας: Πατέρας ξυλοκόπησε τον 3χρονο γιο του – Σκληρό ΒΙΝΤΕΟ από κάμερα ασφαλείας
22:25 Ισπανία: Νομοσχέδιο για αυστηρό έλεγχο των deepfake και της χρήσης εικόνων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης
22:11 Τέλος στην «προσωπική διαφορά»: Πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ