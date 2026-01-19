Ισπανία: Πάνω από 20 νεκροί σε σύγκρουση τρένων ΒΙΝΤΕΟ

Tουλάχιστον 24 νεκροί από σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα από 30 άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα, όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε και πέρασε σε άλλη γραμμή, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

Το εκτροχιασμένο τρένο συγκρούστηκε με ένα τρένο της εταιρείας Renfe, που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δύο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια που «τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο κ. Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι «να διασωθούν θύματα».

Η ισπανική El Mundo κάνει λόγο για τουλάχιστον 24 νεκρούς. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 21 νεκρούς. Οι Αρχές της Ανδαλουσίας αναφέρθηκαν νωρίτερα σε τουλάχιστον 73 τραυματίες, έξι από τους οποίους βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, κάνοντας λόγο για «νύχτα (που αναγγέλλεται) πολύ δύσκολη».

«Το μέταλλο (των βαγονιών) έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό», εξήγησε ο Φρανθίσκο Κάρμονα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, στη δημόσια τηλεόραση TVE. «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς». «Χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να μπορέσουμε να φθάσουμε σε επιζήσαντες», πρόσθεσε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα». «Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

«Ταινία φρίκης»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



