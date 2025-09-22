Ισπανία και Γαλλία στο έλεος της κακοκαιρίας: Νεκρός στην Καταλονία, χάος σε πτήσεις και μετακινήσεις

Σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν τη βορειοανατολική Ισπανία και τη νοτιοανατολική Γαλλία, αφήνοντας πίσω τους έναν νεκρό, εκτεταμένες ζημιές και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Οι αρχές σε Καταλονία και Μασσαλία κήρυξαν «πορτοκαλί συναγερμό», καθώς οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Στην Καταλονία, οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό ενός άνδρα από ποτάμι στην πόλη Σαντ Πέρε ντε Ριουντεμπιτές, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Η κακοκαιρία οδήγησε σε διακοπή ρεύματος για περίπου 10.000 σπίτια στη Γαλλία, ενώ στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας σημειώθηκαν εκτροπές 12 πτήσεων λόγω πλημμύρας. Παράλληλα, το μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν αναβλήθηκε, καθώς αναμένονταν σχεδόν 70.000 θεατές στο στάδιο Orange-Vélodrome.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι οι βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 70–90 χιλιοστά και τοπικά να ξεπεράσουν τα 120 χιλιοστά σε λίγες ώρες, επιτείνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Στην Ισπανία, οι αρχές διέσωσαν 27 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε τελεφερίκ στη Μονή Μοντσεράτ μετά από κατολίσθηση, ενώ δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν. Προσωρινές διακοπές σημειώθηκαν και στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου λόγω πτώσης δέντρων και κατολισθήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024 η Ισπανία είχε βιώσει μία από τις φονικότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών, με 225 νεκρούς στην επαρχία της Βαλένθια.

