Ισπανία και Γαλλία στο έλεος της κακοκαιρίας: Νεκρός στην Καταλονία, χάος σε πτήσεις και μετακινήσεις

Καταρρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις έπληξαν Ιβηρική και Νότια Γαλλία. Σε «πορτοκαλί συναγερμό» οι αρχές για πλημμύρες

Ισπανία και Γαλλία στο έλεος της κακοκαιρίας: Νεκρός στην Καταλονία, χάος σε πτήσεις και μετακινήσεις
22 Σεπ. 2025 8:33
Pelop News

Σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν τη βορειοανατολική Ισπανία και τη νοτιοανατολική Γαλλία, αφήνοντας πίσω τους έναν νεκρό, εκτεταμένες ζημιές και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Οι αρχές σε Καταλονία και Μασσαλία κήρυξαν «πορτοκαλί συναγερμό», καθώς οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Στην Καταλονία, οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό ενός άνδρα από ποτάμι στην πόλη Σαντ Πέρε ντε Ριουντεμπιτές, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Η κακοκαιρία οδήγησε σε διακοπή ρεύματος για περίπου 10.000 σπίτια στη Γαλλία, ενώ στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας σημειώθηκαν εκτροπές 12 πτήσεων λόγω πλημμύρας. Παράλληλα, το μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν αναβλήθηκε, καθώς αναμένονταν σχεδόν 70.000 θεατές στο στάδιο Orange-Vélodrome.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι οι βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 70–90 χιλιοστά και τοπικά να ξεπεράσουν τα 120 χιλιοστά σε λίγες ώρες, επιτείνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Στην Ισπανία, οι αρχές διέσωσαν 27 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε τελεφερίκ στη Μονή Μοντσεράτ μετά από κατολίσθηση, ενώ δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν. Προσωρινές διακοπές σημειώθηκαν και στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου λόγω πτώσης δέντρων και κατολισθήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024 η Ισπανία είχε βιώσει μία από τις φονικότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών, με 225 νεκρούς στην επαρχία της Βαλένθια.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
14:49 Ελεύθερη η 62χρονη από τη Βοιωτία: Νέα στοιχεία για τον συνεργό στη μακάβρια υπόθεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ