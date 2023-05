Ισπανία: Σαρώνεται από κατακλυσμιαίες βροχές – Βίντεο χειμάρρων που παρασύρουν μητέρα με παιδί σε καρότσι και αυτοκίνητο

Άνοιξαν και σήμερα οι ουρανοί στην Ισπανία και πολλά σημεία σαρώνονται από κατακλυσμιαίες βροχές, που έφερε μαζί του ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, που πλήττει τη χώρα εδώ και μέρες.

Οι κατακλυσμιαίες βροχές, που ήρθαν έπειτα από μακρά περίοδο ξηρασίας, μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, και λίμνες παρασύροντας αυτοκίνητα σε πολλές πόλεις της Ισπανίας κοντά στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου.

Ισχυρές βροχές έπληξαν και την κεντρική Ισπανία, καθώς και την περιφέρεια της Μαδρίτης.

Στις αρχές της εβδομάδας, οι αρχές της Ισπανίας έκλεισαν προληπτικά σχολεία, πανεπιστήμια και βρεφονηπιακούς σταθμούς λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η ξηρότερη άνοιξη στα χρονικά

Αν και οι βροχές προκάλεσαν χάος και οικονομική ζημιά, ήταν… εν μέρει καλοδεχούμενες στην Ισπανία που πέρασε την ξηρότερη άνοιξη στα χρονικά, με βάση τις καταγραφές των στοιχείων που ξεκινούν από το 1961, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία AEMET.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι βροχοπτώσεις κατά την περίοδο ανάμεσα στον Οκτώβριο και το Μάιο ήταν κατά 27% χαμηλότερες του μέσου όρου της περιόδου.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχισθούν και σήμερα, προειδοποίησε η AEMET.

Ο χείμαρρος πήρε μαζί του διερχόμενο αυτοκίνητο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από αυτοκίνητο που προσπαθεί να περάσει μέσα από ορμητικό χείμαρρο και τελικά παρασύρεται από τα νερά.

Το αυτοκίνητο μπαίνει στον χείμαρρο από ένα στενό και ο οδηγός του προσπαθεί να τον διασχίσει κάθετα.

Ο ορμή των νερών είναι τεράστια. Ο οδηγός κάνει προσπάθειες να ξεφύγει από τα νερά, αλλά δεν το κατορθώνει και ο χείμαρρος παρασύρει τελικά το όχημα.

Δεν έγινε γνωστό τι απέγινε ο οδηγός.

Σώθηκε από περαστικό γυναίκα με παιδί σε καρότσι

Σε ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε από τις κατακλυσμιαίες βροχές στην Ισπανία, φαίνεται μια γυναίκα που έχει το παιδί της σε καρότσι να κάνει το λάθος να προσπαθήσει να διασχίσει έναν χείμαρρο.

