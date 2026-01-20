Ισπανία: Στους 41 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Νέο πτώμα σε βαγόνι του τρένου Iryo

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία, καθώς ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανήλθε στους 41. Οι έρευνες των Αρχών εστιάζουν πλέον σε σοβαρή βλάβη της σιδηροδρομικής γραμμής.

20 Ιαν. 2026 11:35
Pelop News

Στους 41 ανέρχονται πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε την Κυριακή (18/1) στην Ισπανία, μετά τον εντοπισμό ακόμη ενός πτώματος την Τρίτη (20/1) σε βαγόνι του τρένου υψηλής ταχύτητας Iryo. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη, ενώ τα τελευταία του βαγόνια είχαν εκτροχιαστεί.

Σύμφωνα με την El Mundo, η νέα αυτή εξέλιξη φέρνει τον απολογισμό των θυμάτων πολύ κοντά στον αριθμό των 43 αγνοουμένων που έχουν δηλωθεί στο Κέντρο Ολοκληρωμένων Δεδομένων (CID), το οποίο συστάθηκε μετά το δυστύχημα για τον συντονισμό των πληροφοριών.

Την ίδια ώρα, οι προκαταρκτικές έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας επικεντρώνονται σε σοβαρή ρωγμή στη δεξιά σιδηροτροχιά, στο χιλιόμετρο 318,7 του διαδρόμου υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη–Ανδαλουσία. Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται κρίσιμο για την κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στη φονική σύγκρουση των δύο τρένων.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν συρμός της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα βαγόνια του να περάσουν σε γειτονική γραμμή και να συγκρουστούν με τρένο Alvia της Renfe που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Μέχρι και τη Δευτέρα ο επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 40 νεκρούς, με το δυστύχημα να χαρακτηρίζεται ως το φονικότερο σιδηροδρομικό ατύχημα στη χώρα.

Παρότι η μετωπική σύγκρουση εξηγεί την έκταση της καταστροφής, οι ισπανικές αρχές εστιάζουν πλέον στον παράγοντα που προκάλεσε την ίδια τη σύγκρουση. Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, έκανε λόγο για ένα «παράξενο» δυστύχημα, τονίζοντας ότι τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στην Ισπανία έχει κηρυχθεί από σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε για «απόλυτη διαφάνεια» στην έρευνα, ενώ οι σωστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια των δύο τρένων, κοντά στην Αδαμούθ, περίπου 35 χιλιόμετρα από την Κόρδοβα, καθώς δεν αποκλείεται ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος τις επόμενες ώρες.

