Βασανιστήρια καταγγέλουν Ισπανοί ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ

Συστηματική σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση καταγγέλουν ότι υπέστησαν τα μέλη της πρώτης ομάδας 21 Ισπανών ακτιβιστών που χθες Κυριακή στη Μαδρίτη, μετά την αναχαίτισή τους από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ενώ προσπαθούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. .

Ο Ραφαέλ Μπορέγο, μέλος του στολίσκου, περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας ότι τους χτυπούσαν, τους έσερναν και τους έδεναν τα μάτια και τα χέρια, προσθέτοντας ότι η ταπείνωση ήταν καθημερινή.

Επαναπατρίζονται σήμερα οι 27 Έλληνες του στολίσκου «Global Sumud Flotilla»

Ο ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, ανακοίνωσε ότι η πρώτη ομάδα επέστρεψε με αεροπορική πτήση, αφού υπέγραψαν έγγραφο αναγνώρισης ότι εισήλθαν παρανόμως στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 28 ακτιβιστές αρνούνται να υπογράψουν και παραμένουν υπό κράτηση, όπως δήλωσε ο καταλανός ευρωβουλευτής Τζάουμε Άζενς.

Την ίδια στιγμή, τέσσερις πορτογάλοι ακτιβιστές προγραμματίζονταν να φτάσουν χθες το βράδυ στη Λισαβόνα.

Ο στολίσκος είχε ξεκινήσει από τη Βαρκελόνη στις αρχές Σεπτεμβρίου, με στόχο να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό. Στην αποστολή συμμετείχαν ακτιβιστές από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ και η πρώην δήμαρχος Βαρκελόνης Άντα Κολάου.

Μέχρι στιγμής, 137 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη, ενώ εκατοντάδες παραμένουν υπό κράτηση, με την Ισπανία να ασκεί έντονη κριτική στις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



