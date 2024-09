Ισραήλ: Αεροπορικές επιδρομές και όχι χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο ΒΙΝΤΕΟ

Το Ισραήλ επικεντρώνεται προς το παρόν σε αεροπορικές επιδρομές και δεν σχεδιάζει να εισέλθει στο Λίβανο από το έδαφος.

Τις προηγούμενες ημέρες, είχε ενισχυθεί το σενάριο χερσαίας επιχείρησης των Ισραηλινών στον Λίβανο, προκειμένου να περιορίσουν την ικανότητα της Χεζμπολάχ να συνεχίσει να επιτίθεται σε ισραηλινό έδαφος.

Στο μεταξύ, μετά τις προειδοποιήσεις των IDF στους κατοίκους στο νότιο Λίβανο να ξεκινήσουν τις εκκενώσεις, καθώς επίκεινται επιθέσεις στην κοιλάδα Μπεκάα, το λιβανέζικο κανάλι «Al-Mayadeen» που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ μετέδωσε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε ήδη σε τρία χωριά. Ήδη πάντως, κυκλοφορούν εικόνες με αυξημένη κίνηση σε περιοχές του Λιβάνου και τους κατοίκους να επιχειρούν να προσεγγίσουν ασφαλέστερες περιοχές.

Επιπλέον, ο υπουργός Παιδείας του Λιβάνου, Αμπάς Χαλάμπι δήλωσε σήμερα ότι τα σχολεία στις περιοχές της χώρας που είναι στόχος ισραηλινών πληγμάτων θα παραμείνουν κλειστά σήμερα και αύριο.

The attacks in southern Lebanon continue even at this time – documentation of a recent attack from the Zebkin area. pic.twitter.com/ZsJg3CphUY

— DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) September 23, 2024