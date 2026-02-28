Ισραήλ: Αποχωρούν οι ξένοι των ομάδων, «παγώνουν» τα πρωταθλήματα-Οργανωμένη έξοδος μέσω Αιγύπτου και Ιορδανίας

Ραγδαίες εξελίξεις επηρεάζουν και τον αθλητισμό στο Ισραήλ, οι παίκτες ενημερώθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα, με ειδικό σχέδιο μετακίνησης εκτός συνόρων

28 Φεβ. 2026 12:00
Μέσα στο κλίμα έντασης που επικρατεί στο Ισραήλ, o αθλητισμός «παγώνει» και οι ξένοι αθλητές που αγωνίζονται σε ομάδες του εγχώριου πρωταθλήματος έχουν λάβει οδηγίες να αποχωρήσουν άμεσα από τη χώρα, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρεται, η αναχώρησή τους προγραμματίστηκε για σήμερα (28/2), με διαδρομές μέσω Αίγυπτος ή Ιορδανία. Από εκεί προβλέπεται να επιβιβαστούν σε πτήση με τελικό προορισμό τη Βουλγαρία.

Παράλληλα, τέσσερις διεθνείς παίκτες – Μπαρ Τιμόρ, Γιαμ Μαντάρ, Κάρινγκτον και Μπλέιζερ – ενώ ταξίδευαν προς το Ισραήλ, δεν προσγειώθηκαν τελικά στη χώρα λόγω των επιθέσεων και επέστρεψαν στην Κύπρο.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν το εύρος των επιπτώσεων της κρίσης, που πλέον επηρεάζει άμεσα και τη λειτουργία των αθλητικών διοργανώσεων.

Χθες η EuroLeague ανακοίνωσε τρεις αλλαγές έδρας σε παιχνίδια της, έπειτα από σύσταση των τοπικών αρχών. Συγκεκριμένα, το Μακάμπι – Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι, το Μακάμπι – Εφές επίσης, ενώ το Χάποελ – Φενέρμπαχτσε στη Σόφια.

Πλέον, όμως, όλα τα εντός έδρας παιχνίδια των Ισραηλινών ομάδων αναμένεται να μεταφερθούν ξανά στην Ευρώπη μέχρι νεοτέρας.

Ήδη, όπως αναφέρεται στο Ισραήλ, το παιχνίδι της Χαποέλ Τελ Αβίβ με την Παρί, που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 3 Μαρτίου, θα γίνει στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Στο Βελιγράδι, εκεί που αναμένεται να μεταβούν οι ξένοι της Μακάμπι, αναμένεται να διεξαχθεί το ντέρμπι της ερχόμενης Πέμπτης ανάμεσα στην ομάδα του Κάτας και τη Χαποέλ Τελ Αβίβ.

