Ισραήλ: Drones από τον Λίβανο μπήκαν σε Καισάρεια, Χάιφα και Καρμέλ, στόχος το σπίτι του Νετανιάχου ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενο από το Λίβανο έπληξε σήμερα (19.10.2024) κτίριο στην παραλιακή πόλη Καισάρεια στο κεντρικό Ισραήλ.

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα «έπληξε μια δομή στην περιφέρεια της Καισάρειας», ανακοίνωσε ο στρατός χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Δύο άλλα drones αναχαιτίσθηκαν, πρόσθεσε ο στρατός.

Ένα από τα drone που εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ από τον Λίβανο είχε στόχο το σπίτι του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην παράκτια πόλη της Καισάρειας, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του, το γραφείο ανέφερε ότι ο Νετανιάχου δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό.

🚨BREAKING: HEZBOLLAH DRONES STRIKE NETANYAHU’S PRIVATE RESIDENCE IN BOLD ASSAULT Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel “Al-Hadath.” Netanyahu wasn’t present, and no injuries were… pic.twitter.com/dFjbLE0v0C — JAKE (@JakeGagain) October 19, 2024

Σε βίντεο καταγράφεται η ώρα της επίθεσης έξω από την Χάιφα όταν ένα ελικόπτερο Apache προσπαθεί να κυνηγήσει ένα drone.

Όπως αναφέρει το The Times of Israel, οι προειδοποιητικές σειρήνες δεν ενεργοποιήθηκαν στην Καισάρεια, όπου ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει σπίτι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός είναι στην Ιερουσαλήμ.

Multiple injuries reported following the explosion of a Hezbollah drone in a building in the city of Caesarea, near Netanyahu’s residence. pic.twitter.com/2069irva0L — Palestine Highlights (@PalHighlight) October 19, 2024

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ακούστηκαν εκρήξεις στην Καισάρεια, τη Χάιφα και το Καρμέλ, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, αφού τρία drones που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο διείσδυσαν στις περιοχές Γκλιλότ, Καισάρεια, Δυτική Γαλιλαία και κόλπο της Χάιφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χαρακτηριστικά… «Σειρήνες ήχησαν σε στρατιωτικές βάσεις στο Γκλιλότ, βόρεια του Τελ Αβίβ, μετά τη διείσδυση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους από το Λίβανο. Παρακολουθήσαμε τη διέλευση τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Λίβανο, δύο από τα οποία αναχαιτίστηκαν και το τρίτο συνετρίβη σε κτίριο στην Καισάρεια».

⚡️⭕️ Drone strike impact north of Tel Aviv ⚡️ Ongoing rocket barrage on Haifa pic.twitter.com/8MzC0m2CVu — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 19, 2024

Ένα κτίριο στην Καισάρεια χτυπήθηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί και μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν στην περιοχή που είχε τεθεί στο στόχαστρο της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το ισραηλινό σάιτ Walla.

