Ισραήλ: Έπληξε περιοχές που ελέγχει η Χεζμπολάχ στον Λίβανο ΒΙΝΤΕΟ

Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της Βηρυτού που ελέγχονται από την Χεζμπολάχ για τρίτη ημέρα.

Συγκεκριμένα, έπληξαν τοποθεσίες στα νότια προάστια της πρωτεύουσας έπειτα από μια νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών.

Στήλες καπνού υψώθηκαν πάνω από τη Βηρυτό καθώς συνεχίζονταν οι βομβαρδισμοί, ενώ τα πλήγματα έφθασαν και την περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ στον νότιο Λίβανο, όπου στη διάρκεια της νύχτας αεροπορικές επιδρομές και πυρά από δυνάμεις πυροβολικού προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και συγκροτήματα κατοικιών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τις πόλεις Μπαζούριεχ και Τζουμαϊτζίμαχ, μετέδωσε το πρακτορείο.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση από αέρος και εδάφους κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στα τέλη Σεπτεμβρίου έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο διασυνοριακών συγκρούσεων ταυτόχρονα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι λιβανικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αριθμό θυμάτων από τα σημερινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν εκκενωθεί. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ισραηλινές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.365 ανθρώπους και έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό 14.344 ανά τον Λίβανο από τις 7 Οκτωβρίου.

