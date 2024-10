Ισραήλ: Έτοιμο να περάσει στο επόμενο στάδιο του πολέμου

Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει σε κλιμάκωση.

Ειδικότερα, έχει καταρτίσει σχέδιο αντιποίνων προς τη Χεζμπολάχ μετά την επίθεση με done που είχε στόχο την κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στα μηνύματά του, μετά το χτύπημα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μίλησε για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του ενώ έκανε λόγο για άμεση τιμωρητική απάντηση στους συμμάχους του Ιράν.

Για την απάντηση στην Τεχεράνη θα συνεδριάσει σε λίγη ώρα το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, όμως πριν από λίγο ο υπουργός Άμυνας της χώρας Γιοάβ Γκάλαντ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης για την κατάσταση στα βόρεια σύνορα είπε τα εξής:

«Μετακινούμαστε από μια κατάσταση ήττας του εχθρού σε μια κατάσταση καταστροφής ανατινάζοντας σήραγγες, αποθήκες πυρομαχικών, διαλύοντας τη Χεζμπολάχ».

«Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ολοκλήρωση της αποστολής, αν και υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Οι IDF προετοιμάζονται για περαιτέρω κινήσεις, αλλά πρωτίστως εκτελούν σωστά αυτή την επιχείρηση», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη στρατιωτική βάση του Τελ Αβίβ, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να προετοιμάζεται για να πλήξει το Ιράν ως απάντηση στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε την 1η Οκτωβρίου η Ισλαμική Δημοκρατία.

Θυμίζεται πως το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 ρουκέτες προς το Ισραήλ, ως απάντηση στη δολοφονία των ηγετών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στη Βηρυτό και την Τεχεράνη.

Το Ισραήλ απειλεί το Ιράν με μια «θανατηφόρα, ακριβή και αιφνιδιαστική» επίθεση ως απάντηση στην πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης.

«Οποιαδήποτε επίθεση στο Ιράν σημαίνει ότι ξεπερνάμε τις κόκκινες γραμμές μας και δεν θα την αφήσουμε χωρίς απάντηση». Αυτό δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αραγτσί.

«Θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών στόχων ή των πυρηνικών μας εγκαταστάσεων», πρόσθεσε ο Ιρανός υπουργός.

Χθες, σύμφωνα με το iefimerida, ο Αραγτσί είπε ότι όποιος γνωρίζει «πώς και πότε το Ισραήλ θα επιτεθεί στο Ιράν» θα πρέπει να λογοδοτήσει, απαντώντας σε σχετική δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

