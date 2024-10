Γιαχία Σινουάρ: BINTEO στα τούνελ της Γάζας δημοσιοποίησε το Ισραήλ

Βίντεο του Γιαχία Σινουάρ να περπατά στα τούνελ της Γάζας δημοσιοποίησε το Σάββατο το Ισραήλ.

Ειδικότερα το βίντεο δείχνει τον πρώην ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ σε μια σήραγγα λίγες ώρες πριν από την επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στα πλάνα φαίνονται ο Σινουάρ, η σύζυγός του και δύο αγόρια, να περπατούν στη σήραγγα όπου ο ηγέτης της Χαμάς φαίνεται να αποθήκευε προμήθειες πριν από τη χωρίς προηγούμενο επίθεση στο ισραηλινό έδαφος.

🎥DECLASSIFIED FOOTAGE:

Sinwar hours before the October 7 massacre: taking down his TV into his tunnel, hiding underneath his civilians, and preparing to watch his terrorists murder, kindap and rape. pic.twitter.com/wTAF9xAPLU

— LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 19, 2024