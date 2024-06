Ισραήλ: Εξετάζει εισβολή στον Λίβανο

Σοβαρές ανησυχίες ότι σε περίπτωση ενός ολοκληρωτικού πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση θα μπορούσε να εξουδετερώσει την αεράμυνα του Ισραήλ στο βορρά.

Οι φόβοι, που οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τους έχουν κοινοποιηθεί και από το Ισραήλ, ότι το πολυδιαφημιζόμενο σύστημα αεράμυνας, Iron Dome θα μπορούσε να είναι ευάλωτο στο τεράστιο οπλοστάσιο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ, αυξάνονται μόνο καθώς το Ισραήλ όλο και περισσότερο δείχνει στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι προετοιμάζεται για χερσαία και εναέρια εισβολή στον Λίβανο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει στις ΗΠΑ ότι σχεδιάζουν να μεταφέρουν πόρους από τη νότια Γάζα στο βόρειο Ισραήλ, προετοιμάζοντας μια πιθανή επίθεση εναντίον της λιβανέζικης οργάνωσης, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN την Τετάρτη.

«Εκτιμούμε ότι τουλάχιστον ορισμένες» συστοιχίες Iron Dome «θα υπερφορτωθούν», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτό θα ήταν πιο πιθανό αν η Χεζμπολάχ πραγματοποιούσε μια επίθεση μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας κυρίως κατευθυνόμενα όπλα ακριβείας, τα οποία θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν από το σύστημα. Η Χεζμπολάχ αποθηκεύει εδώ και χρόνια πυρομαχικά και πυραύλους ακριβείας που κατευθύνονται από το Ιράν, κάτι για το οποίο το Ισραήλ έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Χεζμπολάχ δημοσίευσε ένα βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλήττει και να καταστρέφει σύστημα του Iron Dome σε μια στρατιωτική βάση στο βόρειο Ισραήλ. Ο ισραηλινός Τύπος ανέφερε ότι φαινόταν να είναι η πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση επιτυχούς πλήγματος του συστήματος.

Οι IDF δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα. Αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει στις ΗΠΑ ότι πιστεύουν ότι το Iron Dome θα μπορούσε να είναι ευάλωτο, ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ, και έχουν εκπλαγεί από την πολυπλοκότητα των χτυπημάτων της Χεζμπολάχ μέχρι σήμερα, είπαν οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Πρωταρχική ανησυχία είναι ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό κατευθυνόμενων πυρομαχικών και πυραύλων ακριβείας, δήλωσε πηγή που γνωρίζει την απειλή.

Η λιβανέζικη μαχητική ομάδα δημοσίευσε επίσης ένα εννιάλεπτο βίντεο αυτή την εβδομάδα, το οποίο φέρεται να τραβήχτηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και δείχνει ευαίσθητες ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε διάφορες ισραηλινές πόλεις.

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος παραδέχτηκε στο CNN ότι σε περίπτωση ενός πλήρους κλίμακας πολέμου, η υποστήριξη που θα χρειαστεί περισσότερο το Ισραήλ θα είναι πρόσθετα συστήματα αεράμυνας και αναπλήρωση του Iron Dome, τα οποία θα παρέχουν οι ΗΠΑ.

Το Iron Dome είναι θεμελιώδους σημασίας για την άμυνα του Ισραήλ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δαπανήσει πάνω από 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δήλωσαν ότι το σύστημα καυχιόταν για ποσοστό επιτυχίας 95,6% κατά τη διάρκεια ενός πυραυλικού σάλου που εκτόξευσε η Ισλαμική Τζιχάντ πέρυσι, οπότε αν η Χεζμπολάχ υπερνικούσε την πυραυλική άμυνα του Ισραήλ θα κινδύνευαν ζωές Ισραηλινών στρατιωτικών και πολιτών.

