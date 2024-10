Ισραήλ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου – Στόχευε στρατιώτες – Πάνω από 30 τραυματίες

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν φορτηγό έπεσε το πρωί της Κυριακής σε στάση λεωφορείου κοντά στο Γκλιλότ, στο κεντρικό Ισραήλ.

Η αστυνομία αναπτύσσει μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, που βρίσκεται βόρεια του Τελ Αβίβ, και ζήτησε από τους οδηγούς να αποφύγουν να περάσουν από το σημείο.

Οι ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας ανακοίνωσε αρχικά ότι περιθάλπτει δεκάδες τραυματίες. Σε μετέπειτα ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι 16 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, τα 4 σε σοβαρή κατάσταση.

#BRRAKING

A truck has rammed into a group of IDF soldiers near a military base in Glilot, north of Tel Aviv, resulting in more than 40 injuries and 17 dead.#Israel #Palestine #TelAviv pic.twitter.com/oEUUvlawmi

— Iheb Kh (@PolicyIntercept) October 27, 2024