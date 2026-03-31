Ισραήλ για Ιράν: Νέο κύμα επιθέσεων και προετοιμασία για σύγκρουση εβδομάδων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η στοχοποίηση όλων των «κρίσιμων» εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βιομηχανίας του Ιράν, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχείρησης κατά ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, οι βασικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων τα οποία θεωρούνται απειλή για το Ισραήλ αντιστοιχούν περίπου στο 70% της στρατιωτικής βιομηχανίας του Ιράν.

Η αμυντική βιομηχανία του Ιράν περιλαμβάνει ένα ευρύ δίκτυο κρατικών φορέων και ιδιωτικών εταιρειών που συνδέονται με την παραγωγή στρατιωτικού υλικού και εξαρτημάτων. Σε αυτό το πλέγμα εντάσσονται, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, προγράμματα που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους, συστήματα αεροπορικής άμυνας, ναυλικά οπλικά μέσα, δυνατότητες στον κυβερνοχώρο και άλλες στρατιωτικές υποδομές.

רצף המטסים להעמקת הפגיעה בתעשיות הייצור הצבאיות נמשך: צה”ל השלים הלילה גל תקיפה נוסף לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה בטהרן חיל האוויר בהכוונת אמ”ן השלים הלילה גל תקיפה נוסף להעמקת הפגיעה בתעשיות ייצור אמצעי הלחימה של משטר הטרור האיראני. בין המטרות שהותקפו:

* מפעל ששימש ליציקת… pic.twitter.com/OVvSenjZzZ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 31, 2026

Προετοιμασία για σύγκρουση με διάρκεια

Οι IDF ξεκαθαρίζουν ότι οι επιχειρήσεις δεν σταματούν εκεί. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, το Ισραήλ προετοιμάζεται για αρκετές ακόμη εβδομάδες πιθανής σύγκρουσης με το Ιράν, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Στην ίδια κατεύθυνση, σημειώθηκε ότι υπάρχουν ακόμη διαθέσιμοι στόχοι, επαρκή μέσα και προσωπικό για τη συνέχιση των πληγμάτων.

Παράλληλα, το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο αναφέρει ότι θα συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων, μονάδων αεράμυνας, στρατιωτικών αξιωματούχων, αλλά και στόχων που, κατά την ισραηλινή εκτίμηση, προκαλούν οικονομικό πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς. Ένα ακόμη κύμα επιθέσεων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής κλιμάκωσης.

