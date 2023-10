Ισραήλ: Η σκληρή «απάντηση» στα χτυπήματα της Χαμάς – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Με την ισοπέδωση της Γάζας συνεχίζεται τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου η επόμενη φάση του πολέμου στο Ισραήλ. Πρόκειται για τη σκληρή απάντηση των Ισραηλινών στα μαζικά, πυραυλικά χτυπήματα που δέχτηκαν πρώτοι στα εδάφη τους από την οργάνωση Χαμάς.

Αεροσκάφη ισοπεδώνουν κτίρια στη Γάζα τη Δευτέρα (09.10.2023), σε μία σοβαρότατη εξέλιξη του πολέμου στο Ισραήλ. Στη δημοσιότητα έρχονται βίντεο από τις ισραηλινές επιχειρήσεις με αναφορές για δεκάδες νεκρούς.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, ανακοίνωσε σχέδιο για τον «ολικό αποκλεισμό» της Λωρίδας της Γάζας.

Επιβάλλουμε πλήρη πολιορκία στη Γάζα», ανέφερε ο Γκαλάντ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του. «Ούτε ηλεκτρικό, ούτε νερό, ούτε καύσιμα», υπογράμμισε, σχολιάζοντας ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται στο πλαίσιο της μάχης του Ισραήλ εναντίον «αποκτηνωμένων ανθρώπων».

Τα βίντεο σοκ του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ:

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, ανέφερε πως δεκάδες είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από την ισραηλινή επίθεση σε καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπαλίγια.

Προσοχή, σκληρές εικόνες από την ισοπεδωμένη Γάζα:

Την ίδια στιγμή ο ισραηλινός υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή να σταματήσει αμέσως η υδροδότηση της Λωρίδας της Γάζας από τη χώρα του.

«Αυτό που γινόταν στο παρελθόν, δεν θα γίνεται πια στο μέλλον», έγραψε ο Ίσραελ Κατς σε ανάρτησή του στα social media, ανακοινώνοντας τη διακοπή της υδροδότησης.

Παράλληλα, μία ισχυρότατη έκρηξη ακούστηκε πολύ κοντά από το σημείο όπου δημοσιογράφος του BBC μετέδιδε το ρεπορτάζ του από τη Γάζα.

Πρόκειται για τον Ρούσμπι Άμπου Αλούφ, ο οποίος βρισκόταν στον «αέρα» όταν η μετάδοση για τα όσα εξελίσσονται στο Ισραήλ, διακόπηκε.

Η παρουσιάστρια Μαριάμ Μοσίρι είπε πως η έκρηξη ακούστηκε «πολύ κοντά». Στη συνέχεια τον ρώτησε αν μπορεί να παραμείνει στο ίδιο σημείο ή θα χρειαστεί να μετακινηθεί.

Πάνω από 500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα από το Σάββατο, 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον νεότερο τραγικό απολογισμό των παλαιστινιακών αρχών.

Περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν μέσα στη φτώχεια στη Λωρίδα της Γάζας, μία πυκνοκατοικημένη περιοχή στην οποία το Ισραήλ έχει επιβάλει αυστηρό αποκλεισμό από το 2007.

