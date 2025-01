Ισραήλ: Η στιγμή της απελευθέρωσης των τριών γυναικών ομήρων – Πανηγυρίζουν στην Παλαιστίνη για την εκεχειρία

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) ενημέρωσε ότι έχει παραλάβει τις τρεις γυναίκες ομήρους στη Γάζα.

Ο στρατός ενημερώθηκε επίσης, από τον Ερυθρό Σταυρό ότι οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους.

Η 24χρονη Ρόμι Γκονέν, η 31χρονη Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ και η 28χρονη Έμιλι Νταμάρι βρίσκονται καθ’ οδόν προς τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ.

Ποιες είναι τρεις γυναίκες όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς

Η απελευθέρωση των τριών γυναικών ομήρων έρχεται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Το Φόρουμ για τους Ομήρους και τις Οικογένειες που Αγνοούνται στο Ισραήλ, δημοσιοποίησε τα στοιχεία τους.

Η Ρόμι Γκονέν, 24 ετών. Η Γκονέν ήταν 23 ετών όταν την απήγαγαν ένοπλοι της Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η Γκονέν πέρασε ώρες στην προσπάθειά της να κρυφθεί από τους ενόπλους μαζί με φίλους της, πριν πυροβοληθεί στο χέρι. Η ίδια, μιλούσε στο τηλέφωνο με την οικογένειά της, όταν την άκουσαν να λέει «Πρόκειται να πεθάνω σήμερα». Η τελευταία φράση που άκουσαν οι δικοί της από τους ενόπλους της Χαμάς στα αραβικά ήταν «είναι ζωντανή ας την πάρουμε». Το σήμα από το κινητό τηλέφωνο της, εντοπίστηκε αργότερα σε μία περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, 31 ετών. Η Στάνμπαρ Χάιρ ήταν 30 ετών όταν απήχθη και εργάζονταν ως νοσοκόμα σε κτηνιατρείο. Οι ένοπλοι την μετέφεραν στη Γάζα από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, μία από τις κοινότητες που δέχθηκε καταστροφικό πλήγμα από την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου του 2023. Λίγες ώρες μετά από την εκδήλωση της επίθεσης από τη Χαμάς τηλεφώνησε στους γονείς της και τους είπε ότι φοβόταν πολύ και ότι οι ένοπλοι είχαν φτάσει στο κτίριο της. Τότε, έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα στους φίλους της, λέγοντας «Έφτασαν, Με παίρνουν».

Η Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών σήμερα. Είναι Βρετανίδα ισραηλινής καταγωγής που απήχθη από το σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Άζα. Η ίδια, μεγάλωσε στο Λονδίνο και είναι οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Τότεναμ Χότσπερ. Σύμφωνα με τη μητέρα της, είχε δεχθεί πυροβολισμό στο χέρι, ενώ είχε τραυματιστεί από ένα θραύσμα στο πόδι. Αφού της έδεσαν τα μάτια, οι ένοπλοι την έδεσαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της και τη μετέφεραν στη Γάζα.

Πανηγυρίζουν οι Παλαιστίνιοι

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξεχύθηκαν στους δρόμους της Γάζας, καθώς άρχισε σήμερα το πρωί, η εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Μερικοί πανηγύριζαν, άλλοι επισκέφτηκαν τους τάφους των συγγενών τους, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που επέστρεψαν στα σπίτια τους.

«Αισθάνομαι ότι τουλάχιστον βρήκα λίγο νερό να πιω, αφού είχα χαθεί στην έρημο για 15 μήνες. Νιώθω ζωντανή ξανά», δήλωσε η Άγια, μία εκτοπισμένη γυναίκα από την πόλη της Γάζας, που είχε βρει καταφύγιο στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας για περισσότερο από έναν χρόνο, ανέφερε η ίδια στο Reuters μέσω μιας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ένοπλοι της Χαμάς βγήκαν στους δρόμους της πόλης Χαν Γιούνις που βρίσκεται στο νότια τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με τα πλήθη των συγκεντρωμένων Παλαιστινίων να ζητωκραυγάζουν, παρά τη σχεδόν τρίωρη καθυστέρηση στην εφαρμογή της συμφωνίας, μετά από ένα 15μηνο συνεχών πολεμικών συγκρούσεων, με καταστροφικές συνέπειες για την αναφερόμενη παλαιστινιακή περιοχή.

Hamas terrorists crawled out of their underground tunnels to party in the ruins of Gaza pic.twitter.com/GslcZnQK5M

— NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2025