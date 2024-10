Ισραήλ: Ήχησαν σειρήνες στα σύνορα με τη Γάζα ΒΙΝΤΕΟ

Σειρήνες ήχησαν μετά από δύο μήνες στο νότιο Ισραήλ.

«Σχεδόν ένα χρόνο μετά την 7η Οκτωβρίου, η Χαμάς εξακολουθεί να απειλεί τους πολίτες μας με την τρομοκρατία της και θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον της», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτησή του στο Χ.

Οι περιοχές όπου ήχησαν οι σειρήνες, η Ein HaShlosha και η Kissufim, βρίσκονται και οι δύο κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

