Ιράν για Ισραήλ: Δεν θα καθυστερήσουμε ούτε θα βιαστούμε να εκπληρώσουμε το καθήκον μας ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, διεμήνυσε πως «ο εχθρός μας είναι ένας» στο κήρυγμά του μετά την προσευχή της Παρασκευής.

«Οι πολιτικές που έχει υιοθετήσει ο εχθρός μας θέλουν να ρίξουν τον σπόρο της διχόνοιας ανάμεσα στους Μουσουλμάνους. Ο ίδιος εχθρός είναι για τους Παλαιστίνιους, του Λιβανέζους, τους Αιγύπτους και του Ιρακινούς. Ο ίδιος εχθρός είναι για τους λαούς της Υεμένης και της Συρίας» είπε ο Χαμενεΐ μπροστά στο μεγάλο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο τζαμί στο οποίο έκανε το κήρυγμά του.

Όπως είπε «ο εχθρός λειτουργεί παντού με μια συγκεκριμένη μέθοδο. Αν τελειώσει από μια χώρα, θα προχωρήσει στην επόμενη».

Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τα μουσουλμανικά έθνη «να δέσουν τη ζώνη της αντίστασης» από το Αφγανιστάν μέχρι την Υεμένη και από το Ιράν μέχρι τη Γάζα και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με το newsit, ο ίδιος χαρακτήρισε νόμιμη πράξη την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 ενώ το ίδιο υποστήριξε και για το χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ την Τρίτη.

«Η επιχείρηση Καταιγίδα Αλ Ακσά ήταν νόμιμη, το ίδιο ήταν και αυτή των Παλαιστινίων. Η άμυνα των Λιβανέζων στη Γάζα είναι μια δίκαιη κίνηση. Η θαυμάσια επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεών μας ήταν απόλυτα νόμιμη»

«Δεν θα καθυστερήσουμε ούτε θα βιαστούμε να εκπληρώσουμε το καθήκον μας. Αυτο που θα κρίνουν λογικό και σωστό οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί μας, θα γίνει στον σωστό χρόνο και θα γίνει ξανά στο μέλλον αν χρειαστεί» συνέχισε ο Χαμενεΐ.

