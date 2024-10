Ιράν: Η προετοιμασία των πυραύλων για τη μαζική επίθεση στο Ισραήλ ΒΙΝΤΕΟ

Οι ιρανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την προετοιμασία των πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ φέρεται να αποτυπώνεται η ετοιμασία από τα μέλη της αεροδιαστιμικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης των πυραύλων που επιρατεύτηκαν στην επιχείρηση True Promise-2.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί φρόντισαν να γράφουν και συνθήματα κατά του Ισραήλ στους πυραύλους που εκτόξευσαν λίγη ώρα αργότερα.

Newly released footage shows the preparation of Iran's ballistic missiles for Operation True Promise-2 by the IRGC Aerospace Force engineers

Η Τεχεράνη άνοιξε αυτή τη φορά ένα διαφορετικό οπλοστάσιο και χρησιμοποίησε, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα διαφορετικά οπλικά συστήματα από αυτά που είχε χρησιμοποιήσει τον περασμένο Απρίλιο.

Iran’s launch of missiles toward Israel was filmed from a passing airplane flying to Dubai

The New York Post reports that before launching the missiles, Tehran did not check whether the airspace was free of civilian flights.

All the missiles flew past the airliner

October 2, 2024