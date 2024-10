Ισραήλ: Νεκρός ο διοικητής της Χεζμπολάχ, Χάντερ Αλί Ταουίλ – Νέα αεροπορική επιδρομή

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο του διοικητή της Χεζμπολάχ, Χάντερ Αλί Ταουίλ σε αεροπορική επιδρομή.

Ο Ταουίλ, που διετέλεσε διοικητής του λόχου Kfarkela της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ, είχε ενορχηστρώσει την εκτόξευση εκατοντάδων βλημάτων και αντιαρματικών πυραύλων στο βόρειο Ισραήλ

Στην επίθεση που συντόνισε τον περασμένο Ιανουάριο, από κοινού με τους Μοχάμεντ Χαντέρ και Χασάν Ντερ ελ Ρασίνι, που είναι επίσης νεκροί, σκοτώθηκαν μία 76χρονη και ο γιος της.

⭕️ 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞𝐝: 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐟𝐚𝐫𝐤𝐞𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐳𝐛𝐨𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Following IDF intelligence, the IAF struck and eliminated the terrorist Hader Ali Taweel, who served as the Kfarkela…

