Ισραήλ: Πυροβολισμοί σε σταθμό λεωφορείων – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 11 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Ένοπλη επίθεση έγινε σήμερα το μεσημέρι (06.10.2024) στο Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων της Μπερ Σεβά στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών επιβεβαίωσαν πως μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί 11 άτομα στα οποία δόθηκαν ήδη οι πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς μία 25χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Νεκρός έπεσε ο δράστης της επίθεσης μετά από πυρά των αρχών, σύμφωνα με τους Times of Israel.

🚨#BREAKING: Gunfire reported at central bus station in Beersheba, Israel; This appears to be a terriost attack and initial reports say 3 people are wounded. pic.twitter.com/u0ShGuT4Sr

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 6, 2024