Ισραήλ: Σειρήνες μετά από 50 μέρες για ρουκέτες από την Υεμένη ΒΙΝΤΕΟ

Μαζική επίθεση με ρουκέτες και drones φαίνεται να έχουν εξαπολύσει οι Χούθι προς το Τελ Αβίβ και το ευρύτερο κεντρικό Ισραήλ.

Οι σειρήνες αεράμυνας ηχούν και πάλι στα κεντρικά της χώρας με τα συστήματα ανίχνευσης ρουκετών να στέλνουν μηνύματα στους πολίτες να μεταβούν στα καταφύγια.

Δείτε πλάνα από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Είναι η πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον 50 ημέρες που ηχεί συναγερμός αεράμυνας στο κεντρικό Ισραήλ.

Scenes of settlers fleeing to shelters in Bnei Brak, central Tel Aviv pic.twitter.com/shZTJeaucJ

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «πριν από λίγο πύραυλος από την Υεμένη εντοπίστηκε από τα συστήματα ασφαλείας και αναχαιτίστηκε πριν περάσει τον εναέριο χώρο μας. Το σύστημα συναγερμού ενεργοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες από θραύσματα του συγκεκριμένου πυραύλου».

According to Hebrew media, a ballistic missile was fired from Yemen towards central Israel – Tel Aviv, explosions reported. pic.twitter.com/lqv3yXTsyJ

