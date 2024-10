Ισραήλ: Στη δημοσιότητα νέα ντοκουμέντα από την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), δημοσίευσαν νέα ντοκουμέντα από τη φονική επίθεση στη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους.

«Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε μία βίαιη επίθεση στο Ισραήλ» ανέφεραν σε σχετική ανακοίνωση οι IDF.

Σύμφωνα με το στρατό του Ισραήλ «οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας νότια και πολεμώντας με θάρρος δίπλα στις τοπικές δυνάμεις άμυνας των γύρω κοινοτήτων, με στόχο την προστασία των κατοίκων των συνόρων της Γάζας και της χώρας στο σύνολό της».

Βίντεο από τις επιχειρήσεις των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων στο κιμπούτς Ρεΐμ:

«Οι μάχες κορυφώθηκαν σε αρκετούς οικισμούς και κιμπούτς, όπως το Ερέζ, το Ουρίμ, το Ρεΐμ, το Μπεερί, το Αλουμίμ και το Ναχάλ Οζ» αναφέρουν οι IDF για να συμπληρώσουν: «Στο κιμπούτζ Ρεΐμ, κατά τη διάρκεια μιας ηρωικής σύγκρουσης, κατά την οποία εξουδετερώθηκαν δεκάδες τρομοκράτες, έχασαν τη ζωή τους ο διοικητής της Μονάδας 888, συνταγματάρχης Ρόι Γιοσέφ Λεβί, και ο επικεφαλής του λόχου εκπαίδευσης της μονάδας, λοχαγός Γιοτάμ Μπεν Μπαστ».

Βίντεο από το κατεστραμμένο αστυνομικό τμήμα της πόλης Σντερότ:

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το newsit, οι Ένοπλες Ισραηλινές Δυνάμεις σε έναν απολογισμό με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία και φωτογραφίες από αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τους ενόπλους της Χαμάς που εισέβαλαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια των μαχών στη Γάζα.

Marking one year since the deadly October 7 Massacre, the IDF has established an exhibition displaying the items seized from Hamas terrorists who invaded Israel on October 7, as well as during the combat in Gaza, to showcase them to the world.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 6, 2024