Ισραήλ: Συγκινούν οι εικόνες επανένωσης των ομήρων με τις οικογένειες τους – «Σας αγαπώ πολίτες και στρατιώτες του Ισραήλ… Επέστρεψα» ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς και ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και φρίκης για πάνω από ένα χρόνο. Σήμερα απελευθερώθηκαν 4 κοπέλες ισραηλινές όμηροι στρατιωτικοί μετά από 477 ημέρες αιχμαλωσίας στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ενώ την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανταλλαγή των ομήρων.

Με συνοδεία ανδρών της Χαμάς παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στην πόλη της Γάζας για να οδηγηθούν στο έδαφος του Ισραήλ. Οι συγγενείς των ομήρων με αγωνία παρακολουθούσαν τις σκηνές από την πλατεία του Τελ Αβιβ, μέχρι να συναντηθούν σε στρατιωτική βάση και η συγκίνηση τους να είναι έντονη.

Released hostage soldier Liri Albag with her parents: “I love you citizens of Israel, IDF soldiers. And my family!! I’m back.” pic.twitter.com/XZuEDhek1F — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 25, 2025

Σπαρακτικές οι πρώτες εικόνες των ομήρων που επέστρεψαν στο Ισραήλ και συναντήθηκαν με τις οικογένειές τους μετά από 477 ημέρες αιχμαλωσίας στα χέρια της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας.

Released hostage soldiers Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy, and Liri Albag meet their parents at an IDF facility near the Gaza border after 477 days in Hamas captivity. pic.twitter.com/LNfsBfcXj8 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 25, 2025

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσαν φωτογραφία με μία από τις ομήρους, την Λιρί Αλμπάγκ μαζί με τους γονείς της να χαμογελούν σε ελικόπτερο του ισραηλινού στρατού, καθώς την μεταφέρουν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Μάλιστα, ίδια στην φωτογραφία έγραψε το εξής σε πίνακα: «Σας αγαπώ πολίτες και στρατιώτες του Ισραήλ. Και η οικογένειά μου!! Επέστρεψα», ενώ είχε ζωγραφίσει και δύο χαμογελαστά πρόσωπα.

Οι γονείς της δήλωσαν ότι: «Μια αίσθηση ανακούφισης και ευτυχίας μας τυλίγει μετά από 477 αφόρητες μέρες αναμονής. Επιτέλους μπορέσαμε να δούμε τη Λίρι, να την αγκαλιάσουμε και να ξέρουμε ότι είναι μαζί μας. Έδειξε τις υπερδυνάμεις της και επέζησε από την κόλαση, και είμαστε τόσο περήφανοι γι’ αυτήν».

Από την πλευρά της, η οικογένεια της Καρίνα Αρίεβ τόνισε: «Οι καρδιές μας είναι γεμάτες με απέραντη ευγνωμοσύνη και ευτυχία. Μετά από 477 μεγάλες και οδυνηρές ημέρες πόνου, ανησυχίας και ατελείωτου άγχους, καταφέραμε επιτέλους να αγκαλιάσουμε την αγαπημένη μας Καρίνα, να ακούσουμε τη φωνή της και να δούμε ξανά το χαμόγελό της που μας γεμίζει φως.

Στη συνέχεια προσθέτουν πως: «Η Καρίνα μας είναι σύμβολο θάρρους, δύναμης καρδιάς και αποφασιστικότητας και είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν».

Το ελικόπτερο με τις ομήρους που επιστρέφει στο Ισραήλ εν μέσω πανηγυρισμών/REUTERS/Ronen Zvulun

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ δημοσίευσαν φωτογραφίες από την στιγμή που η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Ναάμα Λεβί και η Λιρί Αλμπάγκ, επανασυνδέονται με τις οικογένειές τους.

The moment when tears of sadness turned into tears of joy as the released hostages’ families saw their loved ones finally coming back home 💛 pic.twitter.com/AvvByt9chZ — Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αρχηγός των IDF είπε χαρακτηριστικά ότι: «Η επιστροφή τους στο Ισραήλ είναι αναπόσπαστο μέρος της νίκης μας στον πόλεμο». Ο ίδιος υπογράμμισε πως: «Δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους, πολίτες και στρατιώτες που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας».

Νωρίτερα, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν δημοσιεύσει πλάνα από την αντίδραση των οικογενειών την στιγμή της απελευθέρωσης των ομήρων.

Πηγή: Athensmagazine.gr

