Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε ακόμα μια σορός ομήρου της Χαμάς

Τα λείψανα ενός ακόμα νεκρού ομήρου της Χαμάς επέστρεψαν στο Ισραήλ, τα οποία ταυτοποιήθηκαν σήμερα (06.11.2025) από τις αρμόδιες αρχές ότι ανήκουν στον Τζόσουα Λόιτου Μολέλ, με καταγωγή από την Τανζανία.

Ειδικότερα, η Χαμάς παρέδωσε αργά χθες (05.11.2025) το βράδυ τη σορό του ομήρου στις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ταυτοποίησης.

Εκπρόσωποι των IDF και του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ ενημέρωσαν την οικογένεια του Μολέλ για την ταυτοποίηση της σορού του, την οποία χαιρέτισαν στρατιωτικά στελέχη των IDF, κατά την παραλαβή του από τις παλαιστινιακές δυνάμεις.

Ο Τζόσουα Μολέλ, 21 ετών, εργαζόταν σε γεωργική επιχείρηση στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όταν συνελήφθη ζωντανός και στη συνέχεια σκοτώθηκε από μαχητές της Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Σημειώνεται πως πλέον παραμένουν στη Γάζα οι σοροί έξι ομήρων της Χαμάς.

Πέντε Ισραηλινοί, ο Μένι Γκοντάρ, ο Υπολοχαγός Χαντάρ Γκόλντιν, ο Υπολοχαγός Ραν Γκβίλι, ο Ντρορ Ορ, ο Λίορ Ρουντάεφ και ένας αλλοδαπός, ο Σουντχισάκ Ρινθάλακ.

Military and Foreign Ministry representatives notified the family of Tanzanian national Joshua Mollel that his body was returned to Israel by Hamas last night, following the completion of identification efforts by forensic experts. Mollel, 21, an agricultural intern at Kibbutz… pic.twitter.com/M3H9DwlMtU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 6, 2025

