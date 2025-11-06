Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε ακόμα μια σορός ομήρου της Χαμάς

H Χαμάς παρέδωσε αργά χθες (05.11.2025) το βράδυ τη σορό του ομήρου στις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ για να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ταυτοποίησης.

06 Νοέ. 2025 15:56
Pelop News

Τα λείψανα ενός ακόμα νεκρού ομήρου της Χαμάς επέστρεψαν στο Ισραήλ, τα οποία ταυτοποιήθηκαν σήμερα (06.11.2025) από τις αρμόδιες αρχές ότι ανήκουν στον Τζόσουα Λόιτου Μολέλ, με καταγωγή από την Τανζανία.

Εκπρόσωποι των IDF και του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ ενημέρωσαν την οικογένεια του Μολέλ για την ταυτοποίηση της σορού του, την οποία χαιρέτισαν στρατιωτικά στελέχη των IDF, κατά την παραλαβή του από τις παλαιστινιακές δυνάμεις.

Ο Τζόσουα Μολέλ, 21 ετών, εργαζόταν σε γεωργική επιχείρηση στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όταν συνελήφθη ζωντανός και στη συνέχεια σκοτώθηκε από μαχητές της Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Σημειώνεται πως πλέον παραμένουν στη Γάζα οι σοροί έξι ομήρων της Χαμάς.

Πέντε Ισραηλινοί, ο Μένι Γκοντάρ, ο Υπολοχαγός Χαντάρ Γκόλντιν, ο Υπολοχαγός Ραν Γκβίλι, ο Ντρορ Ορ, ο Λίορ Ρουντάεφ και ένας αλλοδαπός, ο Σουντχισάκ Ρινθάλακ.
