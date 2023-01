Ισραήλ: Τουλάχιστον 5 νεκροί από πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ ΒΙΝΤΕΟ

Στο λεωφορείο επέβαιναν 31 άνθρωποι και βρισκόταν καθ’ οδόν από το πρωτεύουσα Ντζαμένα προς την ανατολική πόλη Αμπέτσε. Η σύγκρουση έγινε κοντά στο Oum-Hadjer, δήλωσε η κυβέρνηση.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά σε μια συναγωγή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12.

Λίγο νωρίτερα, η ισραηλινή υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού) έκανε λόγο για τουλάχιστον δέκα τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε» ανέφερε η υπηρεσία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

7 ppl have been killed & 12 more injured in a terrorist attack at a Synagogue in #Jerusalem.

The terrorist has been killed.

