Ισραήλ: Βομβαρδισμοί στη Γάζα σαν να άρχισε μόλις ο πόλεμος ΒΙΝΤΕΟ

Άρματα μάχης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έστειλε σήμερα, Τρίτη 8 Οκτωβρίου, το Ισραήλ και συνέστησε στον κόσμο να την εγκαταλείψει καθώς σφυροκοπά τον ιστορικό καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων από αέρος, σύμφωνα με κατοίκους.

Παλαιστίνιοι γιατροί δήλωσαν ότι απώλειες αναφέρθηκαν στην Τζαμπάλια, αλλά ότι δεν μπορούν να φτάσουν στις περιοχές που δέχονται πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις του προσπαθούν να σταματήσουν μαχητές του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς που οργανώνουν επιθέσεις από την Τζαμπάλια και ότι θέλουν να αποτρέψουν την ανασύνταξή τους.

«Η Τζαμπάλια εξαλείφεται», επαναλάμβαναν σε πολλά μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι της Γάζας σήμερα, την επομένη της πρώτης επετείου από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την φονική και πρωτοφανή επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Οι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει στη δημοσιότητα νέους απολογισμούς για τις απώλειες, αλλά σημειώνουν ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στο πεδίο των μαχών στη βόρεια Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους της Τζαμπάλια και τις κοντινές της Μπέιτ Χανούν και Μπέιτ Λάχια, λέγοντάς τους να κατευθυνθούν σε καθορισμένη ανθρωπιστική ζώνη στην Αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

