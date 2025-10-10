Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ

Νέες λεπτομέρειες για την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας, όπου θα τον υποδεχθούν με επίσημη τελετή.

Από εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί απευθείας στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ, για να εκφωνήσει ομιλία πριν από την έναρξη της εορτής Σιμχάτ Τορά, που αρχίζει το βράδυ της Δευτέρας.

Η επίσκεψη, η οποία οργανώθηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θα είναι σύντομη, σύμφωνα με το Κανάλι 12. Μετά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Τραμπ θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο για την αναχώρησή του.

Στο μεταξύ, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας η μερική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας προς τις συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης που προβλέπει η συμφωνία με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση.

Ορισμένες δυνάμεις αποσύρθηκαν πλήρως από τη Γάζα, ενώ άλλες θα παραμείνουν σε θέσεις κατά μήκος των γραμμών ανάπτυξης που έχουν συμφωνηθεί.

