Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί απευθείας στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ, για να εκφωνήσει ομιλία πριν από την έναρξη της εορτής Σιμχάτ Τορά, που αρχίζει το βράδυ της Δευτέρας.

10 Οκτ. 2025 10:47
Pelop News

Νέες λεπτομέρειες για την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας, όπου θα τον υποδεχθούν με επίσημη τελετή.

Από εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί απευθείας στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ, για να εκφωνήσει ομιλία πριν από την έναρξη της εορτής Σιμχάτ Τορά, που αρχίζει το βράδυ της Δευτέρας.

Η επίσκεψη, η οποία οργανώθηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θα είναι σύντομη, σύμφωνα με το Κανάλι 12. Μετά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Τραμπ θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο για την αναχώρησή του.

Στο μεταξύ, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας η μερική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας προς τις συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης που προβλέπει η συμφωνία με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση.

Ορισμένες δυνάμεις αποσύρθηκαν πλήρως από τη Γάζα, ενώ άλλες θα παραμείνουν σε θέσεις κατά μήκος των γραμμών ανάπτυξης που έχουν συμφωνηθεί.

 
