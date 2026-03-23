Ισραηλινά ΜΜΕ: «Στόχος είναι το τέλος του πολέμου στις 9 Απριλίου» Νέο τελεσίγραφο από Τραμπ

23 Μαρ. 2026 19:38
Pelop News

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Ynet, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου έως τις 9 Απριλίου.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα στο Πακιστάν. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, το Ισραήλ δεν έχει ενημερωθεί για αυτές τις διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Η πηγή εκτίμησε επίσης ότι ο τερματισμός του πολέμου έως τις 9 Απριλίου θα επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ για την Ημέρα Ανεξαρτησίας και να παραλάβει το Βραβείο Ισραήλ.

Στο μεταξύ, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε πριν από λίγα λεπτά στο Μέμφις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε πολύ καλές τις συνομιλίες με το Ιράν και πως συμφώνησαν ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. «Τους δίνω πέντε μέρες, ελπίζω να φτάσουμε σε επωφελή συμφωνία για όλους» πρόσθεσε.

Ωστόσο ο ΥΠΕΞ και ο πρόεδρος της βουλής του Ιράν διαψεύδουν τον Τραμπ: Δεν έγιναν συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, λένε ψέματα για να χειραγωγήσουν τις αγορές υποστηρίζουν.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Φρουροί της Επανάστασης που χαρακτήρισαν «δόλιο πρόεδρο» τον Τραμπ. «Δεν θα μας κάνει να χάσουμε τα μάτια μας από το μέτωπο της μάχης» λένε.

