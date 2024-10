Ισραηλινές επιδρομές νότια της Βηρυτού: Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ΒΙΝΤΕΟ

Νέες ισραηλινές επιδρομές στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, τη Νταχίγια, που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης στον Λίβανο.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις εκρήξεις.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τις IDF για τα συγκεκριμένα χτυπήματα.

⚡🇮🇱⚔️🇮🇷 Israel targets Hezbollah’s media relations building on Moawad Street in the southern suburb of Beirut#Lebanon #Beirut #Hezbullah #Hezbollah #Israel #Israeli #Lebanonnews pic.twitter.com/rBE94sZlLM

— OsintWorld 🍁 (@OsiOsint1) October 3, 2024