Νετανιάχου: «Το Ισραήλ μπήκε στην επόμενη φάση του πολέμου στη Γάζα», «τη Χαμάς να κατηγορείτε» – Στρατός: «Απαιτείται μια χερσαία επίθεση»

Στην επιβεβαίωση όσων είχαν γίνει νωρίτερα γνωστά από τον στρατό, γύρω από το νέο στάδιο του πολέμου στη Γάζα, προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε, μετά από συνάντηση που είχε με μέλη των οικογενειών των ανθρώπων που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς, ο Νετανιάχου τόνισε πως ο Ισραληνός στρατός θα κάνει ότι μπορεί για να φέρει τους ομήρους πίσω.

«Η συνεχιζόμενη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα είναι το δεύτερο στάδιο του πολέμου με τη Χαμάς και έχουμε σαφείς στόχους. Οι πρόσθετες ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις έχουν εισέλθει στο οχυρό του ”κακού” για να διαλύσουν τη Χαμάς και να φέρουν τους ομήρους στα σπίτια τους», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Μην μας κατηγορείτε για εγκλήματα πολέμου. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες και διοικητές βρίσκονται τώρα στη Λωρίδα της Γάζας και έχουν αναπτυχθεί παντού.

Αν νομίζετε ότι μπορείτε να κατηγορήσετε τους στρατιώτες μας για εγκλήματα πολέμου, αυτό είναι υποκρισία. Είμαστε ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο.

Ο Ισραηλινός Στρατός λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία των αμάχων και κατηγορεί τη Χαμάς ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας χρησιμοποιώντας τον λαό του ως ανθρώπινες ασπίδες.

Η Χαμάς σκότωσε 1.400 ανθρώπους στο Ισραήλ στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν άμαχοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Ο Νετανιάχου κατέληξε λέγοντας ότι «αυτός θα είναι ένας μακρύς πόλεμος. Θα κερδίσουμε. Θα επικρατήσουμε. Θα πολεμήσουμε και δεν θα παραδοθούμε. Δεν θα αποσυρθούμε. Επίγεια και υπόγεια».

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προχωρούν σε μια νέα φάση του πολέμου με τη Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στον βομβαρδισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο πόλεμος έχει στάδια και σήμερα προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Οι δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας», είπε στο μήνυμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Χαλεβί είπε ότι για την επίτευξη των στόχων του Ισραήλ στη Γάζα «απαιτείται μια χερσαία επιχείρηση», εξηγώντας ότι «δεν υπάρχει τρόπος να καταστραφεί ο εχθρός χωρίς να μπούμε στο δικό του έδαφος».

Ο στρατηγός διαβεβαίωσε ότι «ο εχθρός έχει πολλές εκατοντάδες νεκρούς» και υποδομές του έχουν καταστραφεί. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι μπορεί» για να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά η Χαμάς.

A statement from LTG Herzi Halevi.

“The objectives of this war require a ground operation – the best soldiers are now operating in Gaza.” pic.twitter.com/KUGj6cG4Ke

— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023