Ισραηλινός Υπουργός: «Λάθος η εκεχειρία με το Ιράν»

Η συνάντηση των δύο πλευρών για τις λεπτομέρειες της εκεχειρίας θα γίνει το Μ. Σάββατο στο Πακιστάν

09 Απρ. 2026 12:31
Pelop News

Την ώρα που η εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιραν, κρέμεται σε μια …κλωστή, χαρακτήρισε την εκεχειρία με το Ιράν ο υπουργός Διασποράς του Ισραήλ και μέλος του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ, Αμιχάι Σίκλι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός θα έχει διάρκεια.

«Πιστεύω ότι ήταν λάθος να προχωρήσουμε σε εκεχειρία αυτή τη στιγμή. Χώρες όπως αυτές, η Ιαπωνική Αυτοκρατορία, η ναζιστική Γερμανία, πρέπει να τις γονατίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός για ανθεκτικότητα την εκεχειρία, δίνοντας μόλις «50% πιθανότητες» να διαρκέσει.

Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ

Ο Σίκλι επαίνεσε πάντως τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού και πρόσθεσε ότι οι μόνοι που υποστηρίζουν πως το Ισραήλ ηττήθηκε είναι «αριστεροί σχολιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, και τα απομεινάρια των Φρουρών της Επανάστασης».

«Το Ιράν απώλεσε το καθεστώς του ως περιφερειακή δύναμη», επέμεινε ο Σίκλι, προσθέτοντας ότι ο Άξονας της Αντίστασης έχει «καταρρεύσει».

«Κοιτάζοντας αν σημειώσαμε τεράστια επιτεύγματα, αν δημιουργήσαμε μια νέα πραγματικότητα στον βορρά, στα σύνορα με τη Γάζα, στη Μέση Ανατολή. Η απάντηση είναι ναι, ναι και ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:50 Ισραήλ: Η εκεχειρία με το Ιράν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δίκη Νετανιάχου
16:39 BBC: Πλησιάζει η στιγμή που ο Τραμπ θα ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει στον Λίβανο
16:28 Πόσες ημέρες θα μείνουν κλειστές οι τράπεζες το Πάσχα
16:08 Κατάνυξη στα Ιεροσόλυμα: Η Τελετή του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη Θεόφιλο στον Πανάγιο Τάφο
15:58 Μάικλ Τζ. Φοξ: Το CNN τον «πέθανε» κατά λάθος και ο ίδιος απάντησε με χιούμορ
15:56 Γιώργος Δούκας: Εκεί που ο μύθος συναντά τη βία της εξουσίας και η ύβρις οδηγεί στην καταστροφή
15:48 Πάσχα με ασφάλεια: Οι 7 βασικές οδηγίες για τραπέζι, δρόμο και Ανάσταση
15:40 Νετανιάχου μετά τη Βηρυτό: «Θα χτυπάμε τη Χεζμπολάχ όπου χρειαστεί»
15:31 Αρνί ή κατσίκι; Τι να προσέξετε στο πασχαλινό τραπέζι
15:29 Ιησούς Χριστός Superstar: Από την ευλάβεια του Τζεφιρέλι στην οργή του Γκίμπσον
15:22 Κιάνου Ριβς για Μάρτιν Σκορσέζε: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
15:15 Η Παταγονία στα λευκά: Σπάνιες δορυφορικές εικόνες της NASA από τη χιονισμένη έρημο
15:02 Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη: «Η ακρίβεια αδειάζει τα μαγαζιά, η κυβέρνηση πρέπει να φύγει»
15:00 Οι ενδοκρινολόγοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Νεοκλή Γεωργόπουλο: Εκφραστής της συλλογικής προσπάθειας
14:59 Κατιάνα Μπαλανίκα: Η μαρτυρία της για σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στον δρόμο
14:52 Χανιά: Νεκρή 33χρονη μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Δικαστήρια
14:45 Στην Αράχωβα Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου – Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν
14:45 Κατερίνη: Τους παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους
14:37 Αυτοκρατορικός πιγκουίνος: Στα απειλούμενα είδη – Στο μισό ο πληθυσμός έως το 2080
14:35 Θήβα: Έψαχναν για κροτίδες σε ψιλικατζίδικο και βρήκαν κρυμμένα σπαθιά και μαχαίρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
