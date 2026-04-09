Ισραηλινός Υπουργός: «Λάθος η εκεχειρία με το Ιράν»

Την ώρα που η εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιραν, κρέμεται σε μια …κλωστή, χαρακτήρισε την εκεχειρία με το Ιράν ο υπουργός Διασποράς του Ισραήλ και μέλος του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ, Αμιχάι Σίκλι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός θα έχει διάρκεια.

«Πιστεύω ότι ήταν λάθος να προχωρήσουμε σε εκεχειρία αυτή τη στιγμή. Χώρες όπως αυτές, η Ιαπωνική Αυτοκρατορία, η ναζιστική Γερμανία, πρέπει να τις γονατίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός για ανθεκτικότητα την εκεχειρία, δίνοντας μόλις «50% πιθανότητες» να διαρκέσει.

Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ

Ο Σίκλι επαίνεσε πάντως τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού και πρόσθεσε ότι οι μόνοι που υποστηρίζουν πως το Ισραήλ ηττήθηκε είναι «αριστεροί σχολιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, και τα απομεινάρια των Φρουρών της Επανάστασης».

«Το Ιράν απώλεσε το καθεστώς του ως περιφερειακή δύναμη», επέμεινε ο Σίκλι, προσθέτοντας ότι ο Άξονας της Αντίστασης έχει «καταρρεύσει».

«Κοιτάζοντας αν σημειώσαμε τεράστια επιτεύγματα, αν δημιουργήσαμε μια νέα πραγματικότητα στον βορρά, στα σύνορα με τη Γάζα, στη Μέση Ανατολή. Η απάντηση είναι ναι, ναι και ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

