Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ
Η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, με τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής να χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις «παράλογες» εφόσον συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο
Με το θέμα της εκεχειρίας να είναι εύθραυστο καθώς μαίνονατι βομβαρδισμοί , το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον στενό συνεργάτη και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.[contaisu_summary]
Ο Αλί Γιουσούφ Χαρσί έχασε τη ζωή του σε βομβαρδισμό σε γειτονιά της Βηρυτού την Τετάρτη.
Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία
Την ίδια ώρα η Βρετανία ζητά να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία και η Ισπανία ανακοίνωσε ότι ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη.
