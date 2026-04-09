Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ

Με το θέμα της εκεχειρίας να είναι εύθραυστο καθώς μαίνονατι βομβαρδισμοί , το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον στενό συνεργάτη και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

Ο Αλί Γιουσούφ Χαρσί έχασε τη ζωή του σε βομβαρδισμό σε γειτονιά της Βηρυτού την Τετάρτη.

Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία

Την ίδια ώρα η Βρετανία ζητά να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία και η Ισπανία ανακοίνωσε ότι ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη.

