Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ

Η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, με τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής να χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις «παράλογες» εφόσον συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

09 Απρ. 2026 11:15
Με το θέμα της εκεχειρίας να είναι εύθραυστο καθώς μαίνονατι βομβαρδισμοί , το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον στενό συνεργάτη και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

[contaisu_summary]

Ο Αλί Γιουσούφ Χαρσί έχασε τη ζωή του σε βομβαρδισμό σε γειτονιά της Βηρυτού την Τετάρτη.

Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία

Την ίδια ώρα η Βρετανία ζητά να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία και η Ισπανία ανακοίνωσε ότι ανοίγει ξανά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη.

