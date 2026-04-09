Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία

Τρέχουν οι εξελίξεις στο θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς στο Ισλαμαμπάντ καταφθάνει σήμερα αντιπροσωπεία του Ιράν για κρίσιμες συνομιλίες με τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να διασωθεί η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρέσβης της Τεχεράνης στο Πακιστάν, Ρεζά Αμιρί Μογκαντάμ, οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν βάσει του σχεδίου 10 σημείων που έχει προτείνει το Ιράν.

Ο ίδιος κατηγορεί παράλληλα το Ισραήλ για υπονόμευση των διπλωματικών πρωτοβουλιών με τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

«Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης, λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από το ισραηλινό καθεστώς με σκοπό να υπονομεύσει τη διπλωματική πρωτοβουλία, κατόπιν πρόσκλησης του κ. πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ, η ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στο Ισλαμαμπάντ για σοβαρές συνομιλίες με βάση τα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν μέσω νέων απειλών του Ντόναλντ Τραμπ οι συνομιλίες του Ιράν με τις ΗΠΑ, της αντιπροσωπείας της οποίας θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν και θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της αποκλιμάκωσης.

Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, με τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής να χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις «παράλογες» εφόσον συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Στενά Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «πλαφόν» στη διέλευση πλοίων και υπέρογκα διόδια

Βανς: «Το Ισραήλ προσφέρθηκε να αυτοσυγκρατηθεί στον Λίβανο»

Μέσα σε αυτό το τεταμένο πλαίσιο, ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει προτείνει να περιορίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις.

«Οι Ισραηλινοί έχουν προσφερθεί να αυτοσυγκρατηθούν λίγο, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία των συνομιλιών», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η πρόταση αυτή δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας.

