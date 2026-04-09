Στενά Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «πλαφόν» στη διέλευση πλοίων και υπέρογκα διόδια

Νέα δεδομένα, που απειλούν να τινάξουν στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ, διαμορφώνει η απόφαση του Ιράν να επιβάλει αυστηρό έλεγχο και οικονομικό τίμημα για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Τεχεράνη γνωστοποίησε στους διεθνείς μεσολαβητές πως εφεξής θα επιτρέπει τη διέλευση μόλις 12 πλοίων ημερησίως, έναντι των 130 που διέρχονταν κατά μέσο όρο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για άμεσο και πλήρες άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να επιβάλλει διόδια που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Η Τεχεράνη συνδέει τη στάση της με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, θεωρώντας τες παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, θέση την οποία απορρίπτει κατηγορηματικά η Ουάσινγκτον.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNN, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επιβολή διοδίων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η διεθνής κοινότητα είναι απίθανο να συναινέσει σε μια τέτοια πρακτική, καθώς θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διεθνούς συμφωνίας για τη διαχείριση των Στενών, η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη διέλευση χωρίς οικονομικά βάρη.

Σε αβεβαιότητα η ελληνόκτητη ναυτιλία Η περιοχή παραμένει ζώνη υψηλού κινδύνου, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να τηρούν στάση αναμονής. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg:

Μόλις τρία πλοία εξήλθαν χθες από τον Περσικό Κόλπο, εκ των οποίων τα δύο είναι ελληνικών συμφερόντων.

Στην ευρύτερη περιοχή (Περσικός Κόλπος, Ερυθρά Θάλασσα, Κόλπος του Ομάν) βρίσκονται αυτή τη στιγμή 132 πλοία ελληνικών συμφερόντων, με τα 33 εξ αυτών να φέρουν την ελληνική σημαία.

Αναλυτές της Lloyd’s Market Association επισημαίνουν πως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, καθώς οι βασικές αιτίες της έντασης στην περιοχή παραμένουν ανεπίλυτες.

