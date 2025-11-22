«Ιστορίες γεμάτες φως»: Διαδραστική παρουσίαση του νέου παιδικού βιβλίου στο Πολύεδρο

Το Πολύεδρο υποδέχεται την Τρίτη 25 Νοεμβρίου το νέο παιδικό βιβλίο της Πέννυς Χατζηευστρατίου Μιχελινάκη. Η συγγραφέας παρουσιάζει το έργο της με έναν διαδραστικό τρόπο που φέρνει τα παιδιά σε άμεση επαφή με τον μαγικό κόσμο του Φώτη και των ιστοριών του φωτός.

22 Νοέ. 2025 15:24
Pelop News

Μια ξεχωριστή εκδήλωση για μικρούς αναγνώστες θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στο Πολύεδρο, όπου θα παρουσιαστεί διαδραστικά το παιδικό βιβλίο «Ιστορίες γεμάτες φως» της Πέννυς Χατζηευστρατίου Μιχελινάκη. Η συγγραφέας, μαζί με την εικονογράφο Μυρτώ Δεληβοριά, συστήνουν στο κοινό το δεύτερο βιβλίο της σειράς με πρωταγωνιστή τον Φώτη, έναν ήρωα που ανακαλύπτει τον κόσμο μέσα από το φως, τους μύθους και τις αφηγήσεις του παππού του.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου περιγράφεται η βαθιά σχέση του Φώτη με τον παππού του, η κοινή τους αγάπη για ταξίδια και ιστορίες, καθώς και η γοητεία του παιδιού για τα φυσικά φαινόμενα του φωτός. Ο μικρός ήρωας παρασύρεται σε μια σειρά από ονειρικές εικόνες και μαγικούς μύθους, μέχρι που ο παππούς του αποκαλύπτει τη «μεγαλύτερη αλήθεια» του φωτός.

Το βιβλίο ήταν υποψήφιο στα Βραβεία Βιβλίου Public 2025 στην κατηγορία Παιδική Λογοτεχνία και αποτελεί συνέχεια του βραβευμένου πρώτου τίτλου της σειράς, «Το πρώτο όνειρο του Φώτη – Ένα ταξίδι στο φως», που είχε διακριθεί από το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ το 2021 και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.

Η Πέννυ Χατζηευστρατίου Μιχελινάκη, δημιουργός του «Penny’s Light Seminar», συνδυάζει το επιστημονικό της υπόβαθρο στο φωτισμό – με διδακτορικές και μεταπτυχιακές σπουδές στο University College London (UCL) – με την παιδαγωγική της κατάρτιση στην Παιδαγωγική Θεάτρου & Θεατρικού Παιχνιδιού. Εδώ και 17 χρόνια σχεδιάζει μελέτες αρχιτεκτονικού φωτισμού, ενώ παράλληλα υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σε σχολεία, μουσεία και πολιτιστικούς φορείς.

Η συγγραφική της δράση συνοδεύεται από σημαντικό εθελοντικό έργο: από διεθνείς παιδικούς διαγωνισμούς ζωγραφικής της UNESCO έως διαδραστικά εργαστήρια σε «Φλόγα», «Χαμόγελο του Παιδιού», ειδικά σχολεία και δημοτικές βιβλιοθήκες.

Η εκδήλωση στο Πολύεδρο δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν τις «Ιστορίες γεμάτες φως» μέσα από παιχνίδι, αφήγηση και αλληλεπίδραση — παραμένοντας πιστή στο όραμα της δημιουργού: έναν κόσμο όπου το φως γίνεται γνώση, έμπνευση και παιχνίδι για όλους.

