Ιστορική συνάντηση Πάπα και βασιλιά Καρόλου στη Ρώμη

Στη Ρώμη βρίσκεται από χθες το βράδυ το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας, καθώς σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η βασίλισσα Καμίλα θα έχουν ιδιωτική ακρόαση με τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Βατικανό, σε μια επίσκεψη που χαρακτηρίζεται ιστορική.

Μετά τη συνάντηση, ο Βρετανός μονάρχης αναμένεται να έχει επαφές με τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, ενώ η βασίλισσα Καμίλα θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι Παολίνα.

King Charles and Queen Camilla arrived in Rome ahead of their Vatican state visit to meet Pope Leo, following a challenging week for the Royal Family. 📷: Getty pic.twitter.com/vyHS5zHc4v — HELLO! Canada (@HelloCanada) October 22, 2025

Στην επίσημη αποστολή συμμετέχει και ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ, Στέφεν Κότρελ, καθώς η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μαλάλι, πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα τον προσεχή Μάρτιο.

Πριν την αναχώρησή τους, το βασιλικό ζεύγος θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ θα επισκεφθούν και τη βασιλική του Αγίου Παύλου, αφιερωμένη στον οικουμενικό διάλογο.

Η σημασία της συνάντησης

Η σημερινή επίσκεψη θεωρείται ιστορικής σημασίας, καθώς θα είναι η πρώτη φορά από το 1534, έτος του σχίσματος ανάμεσα στην Καθολική και την Αγγλικανική Εκκλησία, που Πάπας και Βρετανός μονάρχης θα προσευχηθούν δημόσια μαζί.

Η οικουμενική προσευχή θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στην Καπέλα Σιξτίνα, υπό την καθοδήγηση του πάπα Λέοντα και του αρχιεπισκόπου του Γιορκ, με θέμα τη φροντίδα της δημιουργίας και του περιβάλλοντος.

Η τελευταία κοινή προσευχή Ποντίφικα και Βρετανού βασιλιά είχε πραγματοποιηθεί πριν από τη Μεταρρύθμιση, όταν ο Ερρίκος Η΄ διέκοψε τους δεσμούς με τη Ρώμη και ίδρυσε την Εκκλησία της Αγγλίας.

