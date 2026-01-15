Ιστορική υποδοχή της πρώτης ελληνικής Belharra «Κίμων» στο Σαρωνικό παρουσία Τασούλα και Μητσοτάκη

Στον Σαρωνικό η τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων» παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας

Ιστορική υποδοχή της πρώτης ελληνικής Belharra «Κίμων» στο Σαρωνικό παρουσία Τασούλα και Μητσοτάκη
15 Ιαν. 2026 7:45
Pelop News

Σήμερα, Πέμπτη, πραγματοποιείται στον Σαρωνικό Κόλπο η εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής FDI HN Belharra, με την παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

ΒΙΝΤΕΟ Η φρεγάτα «Κίμων» εν πλω για Σαλαμίνα

Στην τελετή, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11:00, θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ΥΕΘΑ θα επιβιβαστεί εν πλω στη φρεγάτα «Κίμων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσω της πλατφόρμας X, την υποδοχή του νέου πλοίου αναλαμβάνουν ιστορικές και ενεργές μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού. Το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου συνοδεύουν τη φρεγάτα κατά την άφιξή της στον Σαρωνικό.

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί την πρώτη από τις νέες μονάδες τύπου Belharra που εντάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης ανανέωσης των ναυτικών δυνατοτήτων της χώρας.

