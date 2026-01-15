Ιστορική υποδοχή της πρώτης ελληνικής Belharra «Κίμων» στο Σαρωνικό παρουσία Τασούλα και Μητσοτάκη

Σήμερα, Πέμπτη, πραγματοποιείται στον Σαρωνικό Κόλπο η εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής FDI HN Belharra, με την παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Στην τελετή, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11:00, θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ΥΕΘΑ θα επιβιβαστεί εν πλω στη φρεγάτα «Κίμων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσω της πλατφόρμας X, την υποδοχή του νέου πλοίου αναλαμβάνουν ιστορικές και ενεργές μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού. Το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου συνοδεύουν τη φρεγάτα κατά την άφιξή της στον Σαρωνικό.

⚓Το Θωρηκτό “Αβέρωφ”, η τριήρης “Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον “Κίμωνα” — την πρώτη ελληνική φρεγάτα #Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα.#ΝέαΕποχή #ΕθνικήΆμυνα #Elladadynati pic.twitter.com/5Wtv4MFlVY — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 14, 2026

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί την πρώτη από τις νέες μονάδες τύπου Belharra που εντάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης ανανέωσης των ναυτικών δυνατοτήτων της χώρας.

