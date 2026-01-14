ΒΙΝΤΕΟ Η φρεγάτα «Κίμων» εν πλω για Σαλαμίνα

Απέπλευσε από το Λοριάν της Γαλλίας. Λαμπρή τελετή υποδοχής στον Σαρωνικό στις 15 Ιανουαρίου

ΒΙΝΤΕΟ Η φρεγάτα «Κίμων» εν πλω για Σαλαμίνα
14 Ιαν. 2026 16:53
Pelop News

Η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη από τις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI HN που παραγγέλθηκαν από τη Γαλλία, βρίσκεται εν πλω προς τον Σαρωνικό και αναμένεται να καταπλεύσει αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Το πλοίο απέπλευσε από το ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας και πραγματοποιεί το ταξίδι επιστροφής στην Ελλάδα, συνοδευόμενο από βίντεο που δημοσίευσε

Το Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από το ταξίδι

Για την υποδοχή της «Κίμων» έχει προγραμματιστεί επίσημη και λαμπρή τελετή, παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» αποτελεί ορόσημο για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς τα πλοία της κλάσης FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) διαθέτουν προηγμένα συστήματα ραντάρ, αντιπυραυλική άμυνα, αντιπυραυλικά και ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και υψηλή stealth τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προβλέπεται η παραλαβή συνολικά τεσσάρων φρεγατών FDI HN, ενώ παράλληλα προχωρά η απόκτηση τουλάχιστον δύο φρεγατών κλάσης Bergamini (FREMM) από την Ιταλία. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, το Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να αποκτήσει σημαντικά ενισχυμένες επιχειρησιακές δυνατότητες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Γυναίκα, μόνη, προβάλλεται..!
18:49 Ανοίγει από αύριο το πρωί η Περιμετρική Πατρών – Βήμα πίσω από τους αγρότες ενόψει διαλόγου
18:45 Χειροτέρεψε η υγεία της πριγκίπισσας Ειρήνης: Ματαιώνει τις υποχρεώσεις της η Βασίλισσα Σοφία
18:38 Η Lidl Ελλάς παρουσιάζει το 10ο Socioeconomic Impact Report για το 2024
18:33 ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις μείωσης ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες για το 2026
18:25 Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι οδηγοί υποχρεούνται σε άμεση αντικατάσταση
18:22 Σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή – Σήματα συναγερμού από Ισραήλ και ΗΠΑ
18:09 Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο με πυροβολισμό
18:08 Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος νέος Πρόεδρος της Ε.ΛΙΜ.Ε
18:00 Δυτική Αχαΐα: Προς αξιοποίηση κι άλλες παραλίες – Έγκριση του Δήμου για θαλάσσια σπορ και άλλα
17:56 Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, νέο υψηλό 16ετίας
17:45 Παρολίγον τραγωδία στη Λάρισα: Στις φλόγες διαμέρισμα με εγκλωβισμένο μωρό
17:43 Στην Πάτρα το Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας πόλο
17:35 Πάτρα: Ενας ακόμα χρόνος για το φυσικό αέριο – Τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα
17:28 Κριτική Θεάτρου: «Η Παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη
17:13 «Sing for Greece»: Οι ημερομηνίες του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, ποιοι θα τον παρουσιάσουν
17:08 Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε κλείνει η πλατφόρμα
17:00 Υπόμνημα στον Νίκο Δένδια από την κοινότητα Ελεκίστρας: «Ελευθερώστε» το δάσος δίπλα από τη ΜΟΜΑ ΦΩΤΟ
16:53 ΒΙΝΤΕΟ Η φρεγάτα «Κίμων» εν πλω για Σαλαμίνα
16:44 Κικίλιας: «Η ασφάλεια των πληρωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ