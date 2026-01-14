ΒΙΝΤΕΟ Η φρεγάτα «Κίμων» εν πλω για Σαλαμίνα

Η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη από τις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI HN που παραγγέλθηκαν από τη Γαλλία, βρίσκεται εν πλω προς τον Σαρωνικό και αναμένεται να καταπλεύσει αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Το πλοίο απέπλευσε από το ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας και πραγματοποιεί το ταξίδι επιστροφής στην Ελλάδα, συνοδευόμενο από βίντεο που δημοσίευσε

Το Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από το ταξίδι

Για την υποδοχή της «Κίμων» έχει προγραμματιστεί επίσημη και λαμπρή τελετή, παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» αποτελεί ορόσημο για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς τα πλοία της κλάσης FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) διαθέτουν προηγμένα συστήματα ραντάρ, αντιπυραυλική άμυνα, αντιπυραυλικά και ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και υψηλή stealth τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προβλέπεται η παραλαβή συνολικά τεσσάρων φρεγατών FDI HN, ενώ παράλληλα προχωρά η απόκτηση τουλάχιστον δύο φρεγατών κλάσης Bergamini (FREMM) από την Ιταλία. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, το Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να αποκτήσει σημαντικά ενισχυμένες επιχειρησιακές δυνατότητες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου.

