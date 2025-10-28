Ιταλία: Δεν τα βρήκαν Μελόνι και Ορμπαν

O προβληματισμός στην Ιταλία παραμένει, μετά τη χθεσινή συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Ούγγρο ομόλογό της Βίκτορ Όρμπαν, και είναι έντονος. Στην επίσημη, σύντομη ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρθηκε μόνο ότι οι δυο ηγέτες είχαν ως κύριο αντικείμενο συζήτησης το Ουκρανικό, το Μεσανατολικό και “μια αποτελεσματική και καινοτόμο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών”.

Ο ιταλικός Τύπος, όμως, σήμερα υπογραμμίζει ότι η Μελόνι βρέθηκε σε σαφή δυσκολία, διότι δεν κατάφερε να γεφυρώσει -ούτε σε ελάχιστο βαθμό- το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στον επικεφαλής της ουγγρικής κυβέρνησης και τις Βρυξέλλες. “Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετράει καθόλου, είναι εκτός παιχνιδιού”, δήλωσε ο Όρμπαν στην εφημερίδα La Repubblica. Πρόσθεσε δε ότι “ο Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά τον Πούτιν κάνει λάθος” και για τον λόγο αυτό “θα τον συναντήσει, για να του ζητήσει να άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας”, με αναφορά στο πετρέλαιο.

“Αγκάθι” οι σχέσεις με τη Μόσχα

Όρμπαν και Μελόνι συνεχάρησαν τον Αργεντινό πρόεδρο Μιλέι για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της χώρας του. Οι σχέσεις με τη Μόσχα όμως συνεχίζουν να τους διχάζουν. Πριν φύγει από την ιταλική πρωτεύουσα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι “η Ευρώπη πρέπει να ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, ώστε να επιτύχει μια ευρύτερη συμφωνία για την ασφάλειά της και για το μέλλον της Ουκρανίας”. Κατά την παραμονή του στην Αιώνια Πόλη, επίσης, δήλωσε βέβαιος ότι η συνάντηση κορυφής Πούτιν-Τραμπ στη Βουδαπέστη πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Κληθείς να σχολιάσει την επίσκεψη Όρμπαν, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι παραδέχθηκε ότι “οι προσωπικές του απόψεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη Μόσχα δεν είναι αυτές του Ούγγρου πρωθυπουργού” και πρόσθεσε πως “όταν συζητάς με κάποιον, δεν σημαίνει ότι ταυτίζεσαι με τις θέσεις του”.

