Ιταλία: Έμεινε δύο μήνες στη φυλακή λόγω συνωνυμίας με καταζητούμενο

Ο τουρίστας, με καταγωγή από το Ιάς της Ρουμανίας, είχε πάει για να περάσει ολιγοημέρες διακοπές με την οικογένειά του στο Καόρλε, κοντά στη Βενετία.

Ιταλία: Έμεινε δύο μήνες στη φυλακή λόγω συνωνυμίας με καταζητούμενο
19 Σεπ. 2025 15:16
Pelop News

Συνελήφθη την πρώτη ημέρα των διακοπών του στην Ιταλία από καραμπινιέρους, οι οποίοι τον μπέρδεψαν με ένα καταζητούμενο εγκληματία. Πέρασε σχεδόν ένα μήνα στη φυλακή πριν αφεθεί ελεύθερος… Οι διακοπές ενός Ρουμάνου τουρίστα δεν πήγαν ακριβώς όπως θα ήθελε.

«Ο εφιάλτης τελείωσε», είπε ο Οβίντιου Α., ένας 30χρονος Ρουμάνος, κατά την έξοδό του από τις φυλακές Πορδενόνε (βόρεια Ιταλία), σύμφωνα με την Corriere del Veneto.

«Επιτέλους κατάφερε να φιλήσει τη γυναίκα και τις κόρες του», που περίμεναν την αποφυλάκισή του από τις 24 Αυγούστου, την ημέρα της σύλληψής του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος του, Στέφανο Ντε Ρόσα.

Ο τουρίστας, με καταγωγή από το Ιάς της Ρουμανίας, είχε πάει για να περάσει ολιγοημέρες διακοπές με την οικογένειά του στο Καόρλε, κοντά στη Βενετία.

Αλλά είχε την ατυχία να έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με έναν άλλο Ρουμάνο που είχε καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκιση στην Ιταλία για διακεκριμένη κλοπή και καταζητείται από την αστυνομία.

Το ονοματεπώνυμο, που ήταν καταχωρημένο στο ξενοδοχείο, έκρουσε συναγερμό και ο τουρίστας συνελήφθη από τους καραμπινιέρους μετά το πρωινό που έφαγε στο ξενοδοχείο, πρώτη μέρα των διακοπών του.

Ο δικηγόρος πάσχισε για να ανακτήσει τα έγγραφα που αποδείκνυαν ότι επρόκειτο για σύγχυση, καθώς η πρώτη δίκη για διακεκριμένη κλοπή χρονολογείται από το 2014 και η τελική καταδίκη από το 2020, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τα συστήματα υπολογιστών της αστυνομίας, των καραμπινιέρων, του δικαστηρίου και της φυλακής δεν είναι συνδεδεμένα και χρειάστηκε να ζητήσω από όλους να μου στείλουν τα έγγραφα», εξήγησε.

Σύμφωνα με την Corriere del Veneto, ο τουρίστας και η οικογένειά του αναμένεται να παραμείνουν στην Ιταλία για λίγες ημέρες για να συνεχίσουν τις διακοπές τους πριν επιστρέψουν στη Ρουμανία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ